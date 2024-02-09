达到国际领先水平！洛阳创新加速汽车轻量化

近日，中信集团发布自主研发的汽车“一体化压铸”项目成果，以多个“首创”为全球汽车制造流程迭代提供新方案。记者了解到，该项目的“心脏”——7500吨高压压铸机来自位于涧西区的中信重工。

7500吨高压压铸机上电调试现场

近日，中信集团发布自主研发的汽车“一体化压铸”项目成果，以多个“首创”为全球汽车制造流程迭代提供新方案。记者了解到，该项目的“心脏”——7500吨高压压铸机来自位于涧西区的中信重工。

当前，汽车领域轻量化变革正加速演进。作为中信集团系统推进科技创新、着力发展新质生产力、助力现代化产业体系建设的典型代表，此次发布的汽车“一体化压铸”项目技术成果实现了近百个零部件高度集成设计，能把“单品海量”组织管理能力牵引到“一体化压铸”产品序列中，大幅压缩车身制造工序、降低生产成本，助推行业可持续发展和产业变革。

值得关注的是，上述汽车“一体化压铸”项目中的关键装备——7500吨高压压铸机，由中信重工参与研制，创下国内两板式压铸机最大纪录，其创新应用的双闭环压射控制系统等22项技术，达到国际领先水平。

中信重工冶金产业技术研究院主任工程师刘志广介绍，为确保项目顺利实施和有效推进，中信重工组建了由董事长为组长的项目领导小组，协调设计、工艺、生产、质保等多部门有效联动，推动产品设计、加工工艺设计、生产制造、装配试车及数字化管理等实现多点创新和突破。

拿压铸机的关键零部件——动模板来说，它是结构极其复杂的球铁铸件，重达122吨。在生产过程中，项目团队通过特殊的球化孕育方式得到优质铁水，并通过模拟分析对零件进行结构和铸造工艺优化，最终实现一次浇铸成功，刷新了企业球铁铸件最大吨位纪录。

目前，中信集团汽车“一体化压铸”项目已成功生产出全球汽车制造行业首个重载集成铸件，标志着其系统掌握了汽车“一体化压铸”领域材料、产品、工艺、模具及装备等全链条技术。“洛阳智造”的7500吨高压压铸机高标准交付，对该项目的顺利实施起到了控制性作用。接下来，中信集团将与国内相关龙头企业开展深度合作，加快技术迭代和产品验证，推动创新成果市场化转化，助力汽车整车传统制造流程重塑。

“7500吨高压压铸机成功落地，强有力地提升了‘洛阳智造’在国际压铸机市场的竞争力，助力洛阳装备制造持续占领高端市场。”中信重工相关负责人表示，企业将继续发挥技术优势，不断探索创新装备制造核心部件国产化和整合，为打造更多“国之重器”、实现高水平科技自立自强贡献“洛阳力量”和“洛阳智慧”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)