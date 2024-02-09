唾面自干（河洛拾珠）

《资治通鉴》中记载，娄师德的弟弟授任代州刺史，将赴任时，娄师德说：“我当宰相，你为州刺史，恩宠太盛，怕遭人妒忌，你将如何为自己避祸？”他弟弟直身而跪说：“今后就是有人往我脸上吐唾沫，我也只是擦拭而已，哥别担心。”娄师德吃惊道：“这正是我所担忧的！人家都把唾沫吐到你脸上了，证明人家很愤怒，你去擦拭，正好加重人家的怒气。唾液不擦也会干，你当笑而受之。”

说起娄师德，避不开这件事儿。

《资治通鉴》中记载，娄师德的弟弟授任代州刺史，将赴任时，娄师德说：“我当宰相，你为州刺史，恩宠太盛，怕遭人妒忌，你将如何为自己避祸？”他弟弟直身而跪说：“今后就是有人往我脸上吐唾沫，我也只是擦拭而已，哥别担心。”娄师德吃惊道：“这正是我所担忧的！人家都把唾沫吐到你脸上了，证明人家很愤怒，你去擦拭，正好加重人家的怒气。唾液不擦也会干，你当笑而受之。”

这就是成语“唾面自干”，比喻受了侮辱却极度忍耐，绝对不反抗。是不是有点儿窝囊？如果对娄师德多加了解，便知他并非窝囊，而是为人宽厚，富有智慧。《朝野佥载》里有几个例子。

娄师德为兵部尚书时，到西北出差，当地县令迎接随行。中午到驿站吃饭，“尚书饭白而细，诸人饭黑而粗”，娄师德责问驿长为何区别对待，驿长惶恐对曰：“一时搞不到细米，我该死！”娄师德说：“是我们来得仓促，让你来不及准备，不怪你。”便换了粗饭和大家一起吃。

后来，娄师德当了纳言(宰相)，去巡察屯田，部下已启程，他脚有毛病，坐在一根横木上等马。一个县令过来，不知他是纳言，自我介绍后，坐到了旁边。县令的手下远远瞧见，跑过来告诉县令，旁边这位是宰相啊！县令大惊，赶紧称“死罪”。娄师德宽慰道：“你不认识我才和我平坐，法律没有这条死罪。”

到了灵州，在驿站吃完饭，娄师德让人牵马来。他的判官(副手)说：“您吃过饭了，我们连水也没喝上呢，根本没人答理。”娄师德说：“这事我来处理。”他把驿长喊来责问：“判官与纳言有什么分别？拿板子来！”驿长吓得拜伏在地。娄师德说：“真想打你一顿！可是传出去，有损我的名声。告诉你的上司吧，又怕你小命不保。算了，放过你了。”驿长跪拜流汗，狼狈退下。娄师德望着他的背影，对判官说：“我替你出气了。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）