“洛阳应急·2024”森林火灾扑救综合演练举行

昨日，“洛阳应急·2024”森林火灾扑救综合演练在汝阳县举行。

昨日，“洛阳应急·2024”森林火灾扑救综合演练在汝阳县举行。

演练现场设在汝阳县城关镇云梦社区，以护林员在巡山时发现森林火情为背景，逐级向社区、乡镇和县森防指、市森防指报告，并预设森林火情发生程度由小到大，成立前方指挥部，现场组织会商研判，发布相应等级森林火险预警，采取有效适用的扑打方法及火场周边安全警戒、余火清理、看守火场、火灾调查等。

本次演练共设置火情监测预警、早期火情处置、应急响应启动、现场指挥调度、组织抢险扑救、火场清理与看守、事后灾害评估等科目，演练过程突出全要素、全流程、场景化、实战化，应急救援、消防救援、森林消防、民兵应急连等专业队伍协同配合，专业化森林灭火装备实战应用，全面检验我市森林火灾应急处置、协同作战、实战实操能力，实现了“以演促防、以练备战”的预期目标。

省应急管理厅二级巡视员尹能明，市领导李刚、赵振峰等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)