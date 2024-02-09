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全市统战工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.21 08:10

　　昨日，全市统战工作会议召开，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实全国统战部长会议、全省统战工作会议精神和市委部署要求，总结去年工作，部署今年任务。

　　市委常委、统战部部长韩治群出席会议并讲话。他指出，2023年全市统一战线全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，发挥独特优势，服务中心大局，全市统战工作取得了新进展新成效。2024年要扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，坚持凝心铸魂、扛稳主责，推动全市统战工作高质量发展。

　　韩治群强调，要深刻把握新形势新任务对统战工作提出的新要求，坚持围绕中心、服务大局，不断夯实统战基础，扎实推进重点工作，防化风险、守牢阵地，巩固大统战工作格局。要提升多党合作制度效能，深化民营经济“两个健康”，抓实铸牢中华民族共同体意识工作，推动宗教治理由治标向治本深化，推进党外代表人士队伍建设，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，充分发挥港澳台海外统战工作争取人心的作用，推动各领域统战工作出新出彩。要切实加强党对统一战线工作的全面领导，加强队伍建设，压实主体责任，狠抓工作落实，确保统战工作始终沿着正确方向前进，为加快推进现代化洛阳建设贡献统战力量。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 贾萌 杜蕊蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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