杨骁到伊滨区调研产业发展、教育工作

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到伊滨区调研产业发展、教育工作，强调要认真落实市委部署要求，坚持以创新引领发展，加快打造科技产业新城，补齐公共服务短板，持续提升城市功能品质，在现代化洛阳建设新征程中作出更大贡献。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到伊滨区调研产业发展、教育工作，强调要认真落实市委部署要求，坚持以创新引领发展，加快打造科技产业新城，补齐公共服务短板，持续提升城市功能品质，在现代化洛阳建设新征程中作出更大贡献。

仲春时节，伊滨区处处涌动着项目建设的热潮。杨骁走进佛光发电设备有限公司、中州时代新能源生产基地项目及新能源配套产业园项目施工现场，详细了解企业生产经营、项目建设进度等情况。他指出，重大项目是推动高质量发展的“牛鼻子”和“强引擎”。企业要抢抓施工黄金期和发展机遇期，强化市场思维，优化施工组织，加快建设进度，推动项目早完工、早投产、早达效。伊滨区各级各有关部门要坚持“项目为王”的鲜明导向，主动作为、靠前服务，及时了解企业所需所盼，协调解决相关问题，全力提供优质服务；聚焦重大项目、龙头企业发展所需，开展精准招商，推动延链补链强链，加快形成产业集群，厚植产业发展优势。

杨骁非常关心首批迁建高中的教育教学开展情况。他走进洛阳市第八高级中学、洛阳师范学院附属高级中学，与学校相关负责人深入交流，详细了解学校建设、日常教学开展情况，并协调解决相关问题。他指出，要坚定不移落实立德树人根本任务，以新校区投用为契机，持续更新教育理念，深化教学改革，推动高中教学质量明显提升，持续扩大优质教育资源的覆盖面。

杨骁还深入中科信息产业园项目，察看项目建设进度。他强调，要建好用好创新平台，强化运营理念、完善孵化机制，培育一大批小微科创企业，更好聚合各类创新资源，加快创新发展步伐，为伊滨区高质量发展积蓄力量。

洛阳师范学院党委书记郭改英等参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)