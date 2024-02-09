总评第一！七二五所斩获国防工业标准创新大赛一等奖

20日，洛报融媒记者从中国船舶七二五所获悉，在日前举行的首届国防工业标准创新大赛中，该单位主导的“金属和合金深海环境腐蚀试验导则”以总评第一的成绩，荣获标准奖一等奖。

20日，洛报融媒记者从中国船舶七二五所获悉，在日前举行的首届国防工业标准创新大赛中，该单位主导的“金属和合金深海环境腐蚀试验导则”以总评第一的成绩，荣获标准奖一等奖。

从“蛟龙”号到“深海勇士”号再到“奋斗者”号，近年我国深海探测开发事业蓬勃发展，取得了举世瞩目的成绩。针对腐蚀这一影响深海装备和设施运行可靠性和安全性的关键因素，“金属和合金深海环境腐蚀试验导则”为实验室开展模拟深海环境腐蚀试验研究、阐明深海环境材料腐蚀行为与机制、评价材料在深海环境中的耐蚀性能等提供了方法指引。

作为世界上首项针对金属和合金深海环境腐蚀试验方法的标准，该标准显著提升了我国在深海环境试验技术领域的话语权和国际影响力。在此次大赛期间，该标准成果的标准化解决方案和实践经验得到高度认可，评委们一致认为，该成果充分展示了国防工业标准化创新的活力和潜力，对于推动国防科技工业高质量发展具有重要意义。

国防工业标准创新大赛由国家国防科技工业局主办，主要遴选在国防科技工业创新发展中发挥重要作用的标准、组织和个人成果，树立高标准示范标杆，促进国防工业标准质量水平提升和推广应用效率提高，支撑国防科技工业高质量发展。本届大赛经过初赛、决赛层层激烈角逐，最终遴选出标准奖一等奖3项，组织实践奖、突出贡献成果奖和优秀青年成果奖一等奖各1项，以及二等奖、三等奖21项。

以此次获奖为契机，后续七二五所将进一步加强标准化工作的宣传和推广，促进科技创新与标准化工作的深度融合，力争为国防科技工业的发展贡献更多力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦）