3月28日启动！洛阳将举办首届大学生就业节

爱上洛阳，那就留在洛阳！为促进大学生就业创业，洛阳市将于3月28日启动2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动河南站洛阳专场暨“爱上洛阳·留在洛阳”首届大学生就业节活动。

爱上洛阳，那就留在洛阳！为促进大学生就业创业，洛阳市将于3月28日启动2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动河南站洛阳专场暨“爱上洛阳·留在洛阳”首届大学生就业节活动。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，本次活动围绕万名大学生留洛计划，将组织洛阳重点企事业单位到河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等8所本专科院校开展多频次的巡回招聘，预计覆盖洛阳市5.1万余名2024届毕业生。

据统计，今年驻洛高校应届毕业生学科门类排名前五的为工学学科、管理学学科、理学学科、艺术学学科、教育学学科，其中工学学科毕业生占毕业生总数的38.93%、医学占13.31%、管理学占8.9%、理学占8.83%、经济学占7.47%，大量对口专业的优秀青年学子将为洛阳市以新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等为重点的“四新一装备”产业建设提供强力人才支持。

本次活动将设主会场和分会场，其中主会场设在洛阳理工学院王城校区，启动仪式当天预计布置400个企业招聘展位，设置央企国企重点风口产业行业专区、新质生产力企业专区、青工战线中大型企业专区、企业产品体验专区、人力资源服务机构专区、一站式人才服务处等六大功能专区，覆盖招聘、汉服妆造、创新创业、就业指导、文旅文创、政策咨询、职业规划游戏、就业乐跑等多个板块。公共就业服务进校园暨先进制造业促就业行动计划将于28日同步启动。

大学生就业节将持续全年，其中上半年除高校巡回招聘活动外，还将开展“学子看洛阳，产业‘踏春’行”、青年创业创新论坛等系列主题活动，邀请大学生就业群体深入产业一线、实地了解未来就业环境等，绘就在洛安居乐业的美好蓝图。

关注“洛阳人才”微信公众号，菜单栏进入“招才引智栏目”，点击“就业节”即可报名。

【主会场】

地点：洛阳理工学院王城校区鼎元广场(主会场，举行启动仪式)

时间：3月28日(周四)

【分会场】

地点：河南科技大学

时间：3月30日

洛阳师范学院

时间：3月30日

洛阳职业技术学院

时间：3月31日

洛阳科技职业学院

时间：4月2日

地点：洛阳文化旅游职业学院

时间：4月(线上)

河南推拿职业学院

时间：6月

河南林业职业学院

时间：6月

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李乐华 文/图）