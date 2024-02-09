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以洛阳为背景！院线电影《北狮英雄》与河南卫视《武林风》签约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 2024.03.20 19:10

　　2024年3月20日上午，院线电影《北狮英雄》与河南卫视《武林风》、河南广播电视台武术世界频道在郑州成功签约。影片以清朝末年的洛阳为背景，讲述了白马寺镇狮舞传承人带领徒众在乱世中救危扶困，与恶势力斗争的故事。

　　现场武林风(海南)传媒有限公司董事长于雷、河南广播电视台武术世界频道总监、武林风(海南)传媒有限公司副总经理周海涛、院线电影《北狮英雄》导演，北京成美世纪文化传播有限公司总经理王军、武林风(海南)传媒有限公司、武术世界频道总制片人王新、武林风(海南)传媒有限公司、武术世界频道栏目运营中心副主任张明科、河南省外地驻豫经贸机构协会副会长王杨帆、中铭盛世(深圳)影业集团有限公司邢亚飞、院线电影《北狮英雄》执行制片人赵辉、王富超，河南大里王狮舞商业管理有限公司总经理、大里王狮舞第十五代传承人王露伟、中国内地女演员梁镜珂、中国内地男演员王鹤龙及相关媒体机构参加本次签约仪式现场。

　　签约仪式上武林风(海南)传媒有限公司董事长于雷发表致辞，表示希望双方共同努力，加强对舞狮文化的宣传和推广，提高公众对舞狮文化的认识和了解，让这一传统文化得以延续和发扬光大。

　　河南广播电视台武术世界频道总监、武林风(海南)传媒有限公司副总经理周海涛与院线电影《北狮英雄》导演王军共同签订，院线电影《北狮英雄》宣传推广协议书。

　　舞狮是中国传统文化中极具代表性的民俗艺术之一，它不仅是一种娱乐形式，更是一种文化传统的继承和表达。通过舞狮的表演和传承，我们能够感受到中国文化的博大精深和独特魅力，也能够进一步增强民族自豪感和文化自信心。④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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