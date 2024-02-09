今日起，洛阳多项医保业务暂停办理

20日，记者从洛阳市医保部门获悉，因系统升级，河南省医疗保障公共服务平台于2024年3月20日0时至2024年3月31日24时停机。停机期间，无法查询和办理相关医保业务，洛阳市相关业务也将暂停办理。

20日，记者从洛阳市医保部门获悉，因系统升级，河南省医疗保障公共服务平台于2024年3月20日0时至2024年3月31日24时停机。停机期间，无法查询和办理相关医保业务，洛阳市相关业务也将暂停办理。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然)

附：停机期间暂停办理业务一览表