提供岗位4600余个！3月21日洛阳将举办大型招聘活动

3月21日(明天)，“就业助发展 乐业在洛阳”洛阳工会百场就业创业服务活动将启动，活动现场将有参会企业100余家，提供4600余个招聘岗位。 3月21日(明天)，“就业助发展 乐业在洛阳”洛阳工会百场就业创业服务活动将启动，活动现场将有参会企业100余家，提供4600余个招聘岗位。 活动时间：3月21日上午8:30—12:00 直播带岗：3月21日上午9:30—11:30 活动地点：洛阳市职工活动中心院内(王城大道与凯旋路交叉口西南角) 服务对象：1.农村劳动力、返乡农民工； 2.转岗待岗职工、新就业形态劳动者、困难职工及其家庭成员、离校未就业高校毕业生、青年失业人员、未就业的退役军人及家属、灵活就业人员等各类劳动者； 3.有用工需求的各类企业及用人单位。 活动形式：本次招聘活动为现场招聘和线上“直播带岗”招聘，线上“直播带岗”通过微信视频号“洛阳市总工会”进行直播。招聘岗位信息及企业招聘人才信息将同时在“洛阳市总工会”微信公众号、“洛工惠”App、“职工招聘”小程序等媒体平台上发布，为用工企业和求职者搭建线上供需对接服务平台。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 夏若茵 任旭东)