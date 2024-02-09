@洛阳人 这17家科技类校外培训机构合规！

近日，洛阳市科技局发布洛阳第一批科技类校外培训机构“白名单”，共有17家科技类校外培训机构取得线下培训办学资质。

近日，洛阳市科技局发布洛阳第一批科技类校外培训机构“白名单”，共有17家科技类校外培训机构取得线下培训办学资质。

“白名单”是指通过管理部门审核登记、证照齐全且无违规行为的校外培训机构名单。该制度旨在严格落实国家“双减”政策，进一步规范科技类校外培训机构的监督管理，切实维护广大家长学生的合法权益，营造良好的校外培训环境。

此次公布的首批“白名单”机构，主要分布在涧西区、新安县等洛阳10个县区，培训业务主要涵盖乐高积木、机器人、青少年编程、科学实验等，其设立、招生、培训、收费、安全管理等行为均须严格遵守各县区校外培训机构管理办法各项规定。

洛阳市科技局相关负责人提醒家长，应根据学生的兴趣爱好和实际需求，理性选择“白名单”中的校外培训机构。选择培训机构时注意“三看”：一看办学审核同意书和营业执照是否齐全，办学条件是否合规；二看师资队伍是否具有相应资质，课程内容是否规范；三看内部管理是否有序，培训场所和设施是否安全合格。

此外，培训前要与培训机构签订《中小学生校外培训服务合同》，支付培训费用时不要一次性缴纳或充值跨度超过3个月或60课时的费用，且总额不超过5000元。抵制“预付费享优惠”等收费套路，防止“卷钱跑路”“退费难”等问题发生。

欢迎社会各界共同监督科技类培训机构的培训行为。发现违规行为，可及时向属地科技主管部门举报反映。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）