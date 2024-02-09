总投资超6000亿元！2024年洛阳市重点建设项目名单公布

昨日，洛阳市发展和改革委员会发布《关于印发2024年重点建设项目名单的通知》。

昨日，洛阳市发展和改革委员会发布《关于印发2024年重点建设项目名单的通知》。

通知显示，重点建设项目共494个，总投资6021.7亿元，年度计划投资2235.3亿元，其中新开工项目267个，续建项目101个，竣工项目116个，前期项目2个，打捆及跨境项目8个。在494个重点项目中，省重点项目119个，总投资2644.6亿元，年度计划投资881.2亿元。

附：2024年洛阳市重点建设项目名单

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