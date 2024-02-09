中国国花园预计3月21日开园

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：中国国花园从去年12月一直关闭至今，马上牡丹文化节就开始了，想问一下中国国花园近期会开放吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：中国国花园从去年12月一直关闭至今，马上牡丹文化节就开始了，想问一下中国国花园近期会开放吗？

市城管局回复：为进一步提高游园品质，给游客带来更好的游园体验，中国国花园从2023年12月起进行提升改造，园内施工点位较多，为确保游客安全进行封闭施工，目前进入收尾阶段，预计3月21日开园。

>>>点击查看原帖 ⑥