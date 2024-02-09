中国国花园预计3月21日开园

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：中国国花园从去年12月一直关闭至今，马上牡丹文化节就开始了，想问一下中国国花园近期会开放吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：中国国花园从去年12月一直关闭至今，马上牡丹文化节就开始了，想问一下中国国花园近期会开放吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：中国国花园从去年12月一直关闭至今，马上牡丹文化节就开始了，想问一下中国国花园近期会开放吗？
市城管局回复：为进一步提高游园品质，给游客带来更好的游园体验，中国国花园从2023年12月起进行提升改造，园内施工点位较多，为确保游客安全进行封闭施工，目前进入收尾阶段，预计3月21日开园。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605