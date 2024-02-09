涉及被扣车辆820辆！逾期未处理洛阳交警部门将依法处置

洛报融媒记者19日从洛阳市公安局交警支队获悉，截至2022年12月31日，洛阳市公安局交通警察支队六大队、七大队、事故处理大队依法暂扣的交通违法、交通事故各类机动车和非机动车共计820辆，长期滞留在交警支队郭寨停车场。

洛报融媒记者19日从洛阳市公安局交警支队获悉，截至2022年12月31日，洛阳市公安局交通警察支队六大队、七大队、事故处理大队依法暂扣的交通违法、交通事故各类机动车和非机动车共计820辆，长期滞留在交警支队郭寨停车场。

即日起，上述车辆所有人或管理人、驾驶人，持《公安交通管理行政强制措施凭证》或车辆相关材料证明，三个月内到车辆暂扣交警大队接受处理。三个月期满，逾期仍未接受处理或领取的，交警部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条的有关规定，对暂扣车辆依法进行处置，所得价款全部上缴国库。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图)