“我和洛阳的旅游故事”线上征集评选活动启动

洛报融媒记者19日从洛阳市文广旅局获悉，“我和洛阳的旅游故事”线上征集评选活动日前启动，邀请市民游客以独特的笔触书写、以丰富的镜头记录亲历洛阳的点滴瞬间。

洛报融媒记者19日从洛阳市文广旅局获悉，“我和洛阳的旅游故事”线上征集评选活动日前启动，邀请市民游客以独特的笔触书写、以丰富的镜头记录亲历洛阳的点滴瞬间。

据悉，“我和洛阳的旅游故事”线上征集评选活动旨在配合第41届中国洛阳牡丹文化节的举办，以文章、视频等形式征集游客亲历洛阳的精彩旅游故事，线上征集时间截至3月24日。参与者需围绕洛阳自然风光、人文历史、民俗风情、特色美食等方面进行创作，尤其欢迎体现洛阳牡丹文化节独特韵味的故事或视频。作品需具有真情实感、内容充实且富有创意，展现作者对洛阳的独特理解和感悟。

●报名方式及流程：

撰写一篇或拍摄一部围绕洛阳自然风光、人文历史、民俗风情、特色美食等方面的原创旅游文章、视频。

参与文章或视频评选的网友，将原创文档或视频发至指定邮箱。【邮箱标题：“我和洛阳的旅游故事”+《作品名称》+个人姓名+联系方式】。“文字作品”发送至指定的投稿邮箱：704963271@qq.com。“视频作品”发送至指定的投稿邮箱：luoyanglvyou666@163.com。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈正国）