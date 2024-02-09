洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

工业有“乡愁”，洛阳守与创
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新华社 2024.03.20 09:30

　　在飞速发展的时代，虽历经艰难曲折，一座城市仍坚定不移、卓有成效地留下它的“工业乡愁”，这本身就值得铭记。

洛铜厂区鸟瞰图(汪恒玉/摄)

　　2023年底一个工作日的下午，洛阳市规划展示馆二层“时代足音”展区，两名洛阳市民指着涧西苏式建筑群沙盘模型边回忆边交谈：“这是一拖(第一拖拉机制造厂)，这是10号街坊，我们原来就住在10号。”

　　涧西是洛阳市的一个城区，对这座城市有着特殊意义。在涧西区核心地带，“一五”时期建设的洛铜(洛阳有色金属加工厂)、洛轴(洛阳轴承厂)、一拖(第一拖拉机制造厂)、洛矿(洛阳矿山机器厂)等老厂矿一字排开，配套的厂房和居住街坊，组成一片红色的苏式建筑群。

　　在改革开放后高速的城市建设中，能大面积完整保留工业遗产遗存对城市来说并非易事。洛阳市城乡规划与历史文化名城保护研究院院长张有才对《瞭望东方周刊》说：“在中国，很难再找到涧西这样包含生产生活区域、规整宏大的‘一五’时期工业遗产群落。”

　　对于如今面临城市转型的洛阳来说，如何让这些承载城市“工业乡愁”的空间被激活，则更需要创新与勇气。

　　“城市是一本书，不能断章缺页”

　　如张有才这样的洛阳“老规划”，对涧西工业遗产都有着特殊感情。

　　这里凝结了新中国成立之初一代规划师的心血。

　　“一五”期间，洛阳被列为全国八个重点建设的工业城市之一。全国156个重点工业项目中，有7个落户洛阳。在此背景下，洛阳一期城市总规决定——避开金元故城、东周王城，在文物古迹较少的涧河以西地区建设一座工业新城。

　　于是便有了涧西工业区气势宏伟的厂前广场、延绵5.6千米的庞大规模建筑群，体现了社会主义计划经济独特的建筑风格。在这里，来自天南海北的技术骨干、普通工人开启了洛阳工业城市的奋斗史。

　　21世纪最初10年，如何处理旧有工业区，成了困扰很多城市发展和建设的难题。在国企改革和房地产开发热的背景下，大量工业遗产遗存都难逃被推平的命运。

　　“洛阳这些工业遗产遗存能够保留下来并不容易，这背后不仅有发展与保护的观念博弈，还有历史遗存物之间的价值比较。”东南大学建筑学院博士郭宇杰对《瞭望东方周刊》说。

　　这位在涧西工业区居住街坊中长大的年轻规划师解释，洛阳是典型的古都型历史文化名城，不仅有地下的夏、商、周、汉魏、隋唐都城遗址，还有地上的金元明清古城，相比之下，这些工业建筑仅有数十年历史，人们很难意识到其历史文化价值。

　　据洛阳市规划局原副局长李国恩回忆，2006年，10号街坊曾因一高层住宅开发项目命悬一线。李国恩闻讯后，联名24位专家向洛阳市委市政府写信，说明涧西工业遗产的重大价值和保护的必要性，信中写道：“城市是一本书。书是不能断章缺页的，城市亦是如此，不然就失去了连续性、完整性、可读性。”

　　洛阳时任主要领导对这封信极为重视。经过专家论证会讨论，最终，10街坊转危为安。

　　2013年3月，包括10号街坊、一拖、洛铜的工厂入口区、洛轴厂前毛泽东主席塑像、生活区2号、11号街坊在内的涧西苏式建筑群被公布为第七批全国重点文保单位。

　　此前的2011年5月，涧西工业遗产街区入选中国历史文化名街。在同时成为历史文化名街的中国最著名十个街区中，它是唯一反映新中国工业遗产的街区。

　　时任国家文物局局长单霁翔评价：“这传递了一个信号：我们除了要保护好传统的历史文化遗产，还要保护一切有价值的现当代遗产，包括工业遗产。”

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关牡丹文化节期间住宿价格 洛阳发布...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究文旅产业发...
  • “女性专用”公厕将限时上线！洛阳环...
  • 栾川县秋扒乡白岩寺村：山村“口袋公...
  • 增设公益服务设施 提升群众幸福感【组...
  • 洛阳市社保中心提醒：明日起全省暂停...
  • 铁骑加紧训练 护航牡丹文化节【组图】
  • 3月20日起，龙门石窟重启夜游
  • @洛阳人：春季采食野菜要注意这些
  • 洛阳人请注意！2023年度个税扣缴手续...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    春风轻轻的吹拂

    海棠花开

    手绘石头画

    重登万安山
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605