工业有“乡愁”，洛阳守与创

在飞速发展的时代，虽历经艰难曲折，一座城市仍坚定不移、卓有成效地留下它的“工业乡愁”，这本身就值得铭记。

在飞速发展的时代，虽历经艰难曲折，一座城市仍坚定不移、卓有成效地留下它的“工业乡愁”，这本身就值得铭记。

洛铜厂区鸟瞰图(汪恒玉/摄)

2023年底一个工作日的下午，洛阳市规划展示馆二层“时代足音”展区，两名洛阳市民指着涧西苏式建筑群沙盘模型边回忆边交谈：“这是一拖(第一拖拉机制造厂)，这是10号街坊，我们原来就住在10号。”

涧西是洛阳市的一个城区，对这座城市有着特殊意义。在涧西区核心地带，“一五”时期建设的洛铜(洛阳有色金属加工厂)、洛轴(洛阳轴承厂)、一拖(第一拖拉机制造厂)、洛矿(洛阳矿山机器厂)等老厂矿一字排开，配套的厂房和居住街坊，组成一片红色的苏式建筑群。

在改革开放后高速的城市建设中，能大面积完整保留工业遗产遗存对城市来说并非易事。洛阳市城乡规划与历史文化名城保护研究院院长张有才对《瞭望东方周刊》说：“在中国，很难再找到涧西这样包含生产生活区域、规整宏大的‘一五’时期工业遗产群落。”

对于如今面临城市转型的洛阳来说，如何让这些承载城市“工业乡愁”的空间被激活，则更需要创新与勇气。

“城市是一本书，不能断章缺页”

如张有才这样的洛阳“老规划”，对涧西工业遗产都有着特殊感情。

这里凝结了新中国成立之初一代规划师的心血。

“一五”期间，洛阳被列为全国八个重点建设的工业城市之一。全国156个重点工业项目中，有7个落户洛阳。在此背景下，洛阳一期城市总规决定——避开金元故城、东周王城，在文物古迹较少的涧河以西地区建设一座工业新城。

于是便有了涧西工业区气势宏伟的厂前广场、延绵5.6千米的庞大规模建筑群，体现了社会主义计划经济独特的建筑风格。在这里，来自天南海北的技术骨干、普通工人开启了洛阳工业城市的奋斗史。

21世纪最初10年，如何处理旧有工业区，成了困扰很多城市发展和建设的难题。在国企改革和房地产开发热的背景下，大量工业遗产遗存都难逃被推平的命运。

“洛阳这些工业遗产遗存能够保留下来并不容易，这背后不仅有发展与保护的观念博弈，还有历史遗存物之间的价值比较。”东南大学建筑学院博士郭宇杰对《瞭望东方周刊》说。

这位在涧西工业区居住街坊中长大的年轻规划师解释，洛阳是典型的古都型历史文化名城，不仅有地下的夏、商、周、汉魏、隋唐都城遗址，还有地上的金元明清古城，相比之下，这些工业建筑仅有数十年历史，人们很难意识到其历史文化价值。

据洛阳市规划局原副局长李国恩回忆，2006年，10号街坊曾因一高层住宅开发项目命悬一线。李国恩闻讯后，联名24位专家向洛阳市委市政府写信，说明涧西工业遗产的重大价值和保护的必要性，信中写道：“城市是一本书。书是不能断章缺页的，城市亦是如此，不然就失去了连续性、完整性、可读性。”

洛阳时任主要领导对这封信极为重视。经过专家论证会讨论，最终，10街坊转危为安。

2013年3月，包括10号街坊、一拖、洛铜的工厂入口区、洛轴厂前毛泽东主席塑像、生活区2号、11号街坊在内的涧西苏式建筑群被公布为第七批全国重点文保单位。

此前的2011年5月，涧西工业遗产街区入选中国历史文化名街。在同时成为历史文化名街的中国最著名十个街区中，它是唯一反映新中国工业遗产的街区。

时任国家文物局局长单霁翔评价：“这传递了一个信号：我们除了要保护好传统的历史文化遗产，还要保护一切有价值的现当代遗产，包括工业遗产。”