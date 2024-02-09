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洛龙区安乐街道中岗社区里的“乒乓情”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 09:24
居民切磋球技

　　每月两次乒乓球友谊赛，带动社区及周边数十名居民每天练球；每年一届爱心慈善乒乓球赛，募集善款为乡村小学献爱心；30余名社区“公益教练”，免费开展少儿乒乓球培训……在洛龙区安乐街道中岗社区爱心慈善乒乓基地，关于乒乓球的故事每天都在上演，小小乒乓球传递着浓浓邻里情，带动了社区“文明风”。

　　运动展风采，“乒”出邻里情

　　搓球、削球、拉弧圈球、正手攻球、反手推挡……昨天早晨7点，“乒乒乓乓”的击球声如同起伏的曲调，从中岗社区爱心慈善乒乓基地传出，53岁的王小峰紧握球拍，全神贯注，认真较量。围观的居民屏气凝神，不时发出“好球”“漂亮”的喝彩声。

　　王小峰是安乐街道军屯社区居民，与乒乓球结缘12年的他，每天早上都会到中岗社区爱心慈善乒乓基地打球，“这里环境好、设施专业，我从家骑车只用10分钟就到了”。

　　王小峰说，中岗社区乒乓球氛围浓郁，上至80多岁的老人，下到五六岁的孩子，都爱打乒乓球。基地每月两次的乒乓球友谊赛，成了社区居民固定的娱乐项目，大家对乒乓球的喜爱越来越深，邻里之间的感情也与日俱增。

　　小球魅力大，带动“文明风”

　　社区为何要建爱心慈善乒乓基地？曾任中岗村(现中岗社区)村委会主任的李五安回忆，村里打乒乓球的人越来越多，2017年，有球友向村委会提议，能否提供专门的场地、升级球台等。

　　经村“两委”研究后决定，将村里的活动中心打造成乒乓基地，并集结村集体、球友和爱心企业的力量，将场地升级为塑胶地面，购置了球台、球拍等器材。

　　茶余饭后，切磋球技的人多了，居民的精神面貌、身体素质越来越好，邻里之间的矛盾越来越少，乒乓球的魅力在社区逐渐显现。

　　“我退休后，也成了一名乒乓球发烧友！”今年60岁的李五安说，打乒乓球讲究手、眼、脑的协调配合，锻炼身体灵活性，是一项全身性的运动，“越打越上瘾！”

　　2019年，爱心慈善乒乓基地在中岗社区揭牌。如今，中岗社区已有百余名乒乓球爱好者，还带动周边社区居民到基地切磋球技，共享运动之乐。

　　球友传大爱，满满正能量

　　2017年，王小峰等球友牵头成立了爱心慈善乒乓志愿者团队，大家先后组织开展了各类乒乓球比赛、寒暑假少儿乒乓球公益培训等。

　　志愿者每年组织举办爱心慈善乒乓球赛，用爱心人士和企业捐赠的善款购买体育用品和少儿读物，捐赠给周边县区乡村小学。

　　每年寒暑假开展的少儿乒乓球公益培训，除了邀请专业教练现场辅导，乒乓球爱好者也纷纷请缨成为“公益教练”，67岁的居民李九龙就是其中之一。从第一届寒假少儿乒乓球公益培训起，李九龙就开始了他的“教练生涯”。他说，培养兴趣最重要，他教孩子的第一步是当好“陪练”，“运动的本质是带给人快乐，我希望更多的孩子能将体育锻炼变成爱好，这会成为让他们一生受益的宝贵财富”。

　　如今，中岗社区的“公益教练”队伍已壮大到30余人。在他们的努力下，社区里热爱乒乓球的孩子正朝着自己的梦想前行。（洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 姚嘉慧 张俊望 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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