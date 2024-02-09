反诈劝阻对象竟是诈骗嫌疑人

再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。近日，市公安局涧西分局社区民警在进行反诈预警劝阻时，从一名男性劝阻对象的闪烁其词中察觉异常，经进一步调查，发现他竟是一名被外地警方立案调查的民族资产解冻类诈骗团伙成员。

再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。近日，市公安局涧西分局社区民警在进行反诈预警劝阻时，从一名男性劝阻对象的闪烁其词中察觉异常，经进一步调查，发现他竟是一名被外地警方立案调查的民族资产解冻类诈骗团伙成员。

男子向涉诈账户转账1万元，民警开展反诈预警劝阻

7日9时许，市公安局涧西分局湖北路派出所王府庄社区警务室接到上级公安反诈部门派发的一条电诈预警信息：租住在辖区的外地男子宋某向涉诈账户转账1万元，疑似被骗。

反诈预警劝阻是一场与骗子争分夺秒的赛跑。社区民警刘绎一边给宋某打电话进行劝阻，一边带领辅警赶往其所在小区，开展见面核查和预警劝阻工作，防止对方继续向涉诈账户转账。

“在电话中，宋某称目前在郑州市，下午才能返回洛阳。”联系上宋某后，刘绎在电话里反复叮嘱他，凡是涉及财产转账请务必谨慎，避免上当受骗。

为了确保预警效果，民警又通过上级公安机关，协调郑州当地公安机关约见宋某，开展预警劝阻。

可当民警敲开宋某登记住址的房门后，开门的却是一位女士。民警说明来意后，这名女士一脸错愕，表示自己刚搬来此地租住，并不认识宋某。

“我们确认该女士没有向涉诈账户转账后，迅速与房东取得联系并了解情况。”刘绎说，原来，宋某于去年5月曾在此地租住，两个月后退房，房东也不清楚宋某搬往何处。

民警调查发现另有隐情，劝阻对象竟是诈骗团伙成员

次日，宋某来到王府庄社区警务室，称自己银行卡已被冻结无法使用，申请解除止付。当民警询问其是否意识到自己被骗时，宋某坚称没有被骗，自称那笔1万元转账是为购买藤茶支付的货款，藤茶已收到。

当民警让宋某提供购买藤茶的相关凭证进行佐证时，他一直闪烁其词，说法也前后矛盾，还一边试图离开，一边在手机上删除相关信息。而且，宋某称其此前接到郑州公安机关约其见面的电话，他借故没有见面。

宋某的种种异常，让民警意识到其中必有隐情，甚至存在违法犯罪的可能，遂将其带至派出所做进一步调查处理。

结果印证了民警的猜测，宋某是一个民族资产解冻类诈骗团伙的负责人，其手机微信上有多个用于实施诈骗的群聊记录，他因涉嫌多起民族资产解冻类诈骗案件，已被外地公安机关立案调查，团伙其他成员已在刑事诉讼程序中。

目前，宋某已被湖北路派出所移交外地立案侦办单位带走进一步处理。

民警提醒：凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗

民警介绍，民族资产解冻类诈骗的主要特点是，不法分子通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，谎称只需投入极少资金就能获得高额回报，诱骗受害人在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”，从而实施诈骗。同时，一些诈骗团伙开发专门的App，推广虚假投资项目，通过网络群组寻找代理人、发展下线，利用网络会议培训“洗脑”，裹挟大量受害人被骗入局，严重侵害人民群众财产安全，危害社会治安稳定。

为有力震慑违法犯罪、提升群众防范意识，今年1月初，公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈App名称，主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。

公安机关提醒广大群众，我国没有任何民族资产解冻类项目和组织，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗，请大家切实增强识骗意识、提高防骗能力。

根据相关法律规定，凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者招募会员、组织人员非法聚集的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。如发现类似违法犯罪线索，请您立即向公安机关举报。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）