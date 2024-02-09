洛阳昼夜温差近20℃ 出行注意增减衣服

今日：晴天到多云，气温1℃～19℃。

今日春分，这一天，昼夜等长。天气变暖，正是野菜口感鲜嫩的时候。在古代，人们会举办宴会庆祝春分的到来，聚在一起品尝时令蔬菜，于是逐渐有了“春分吃春菜”的习俗。

市气象台根据最新气象资料分析，未来一周前期，我市气温快速升高，昼夜温差较大，广大市民出行应注意增减衣服。23日至25日，受高空低槽及冷空气共同影响，我市有一次较明显的降水天气过程，气温较前期明显下降。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，气温1℃～19℃。

明日：多云，气温5℃～26℃。

3月22日(周五)：多云到阴天，气温8℃～28℃。

3月23日(周六)：阴天转小雨，部分地区有小到中雨，气温12℃～20℃。

3月24日(周日)：阴天有中雨，部分地区有大雨，偏北风4级～5级，气温11℃～22℃。

3月25日(周一)：阴天转多云，东南部小雨停止转多云，东北风4级左右，气温6℃～13℃。

3月26日(周二)：晴天间多云，气温5℃～23℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）