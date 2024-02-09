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洛阳这个社区，真的“有戏”！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 08:53
瀛洲曲剧团的演出备受乡亲们喜爱

　　“我们社区新建的乡村大舞台投用了，欢迎来现场看看。”近日，记者接到涧西区瀛洲街道滹沱社区党委委员、瀛洲曲剧团团长李保功的电话。

　　滹沱社区与曲剧结缘，已有100多年历史。这个社区，真的“有戏”！

　　滹沱是个“曲剧窝”能唱七天八后晌

　　“滹沱是个‘曲剧窝’，能唱七天八后晌。”92岁的老演员李会甫说，这是在滹沱社区广为流传的一句俗语，意思是说滹沱社区有唱戏的传统。

　　《滹沱村志》记载：农村文化是单调的、贫乏的，人们在农闲时节看一场戏就能满足对文化生活的渴望，正因为如此，戏曲在滹沱兴盛了百余年。

　　生于1901年的李丙须，少年时跟着戏班子学戏，年纪轻轻就会唱多出剧目。以李丙须为首的老一辈艺人于书祥、于正水、张书娃、张景新、李黑旦、李虎成等人组成滹沱曲剧社，先后排练了《阎家滩》《宋江坐楼》《柜中缘》《卷席筒》等剧目。他们在农闲时节从滹沱村向西一路演出，步行至洛宁、卢氏、灵宝等地，深受当地人喜爱。

　　“据老辈人说，李丙须等老艺人挑着担子，步行外出唱戏。那时候的人普遍很穷，看戏之后，会给演员一些粮食作为报酬。老艺人唱戏结束返程时，背不动粮食，就卖掉，买一头牛赶回来。”李保功说，“以戏换牛”反映了滹沱曲剧社的受欢迎程度。

　　2014年，李保功牵头重建滹沱曲剧社，命名为瀛洲曲剧团。剧团成立后，曾连续演出23天46场，受到观众的热烈欢迎。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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