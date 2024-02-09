2024年河南省掼牌城市分站赛（洛阳站）比赛圆满举办

16日至17日，2024年河南省掼牌城市分站赛(洛阳站)比赛在我市圆满举办，开启了掼牌运动在洛阳发展的新纪元。这项近年火爆“出圈”的棋牌运动，缘何如此吸引人？记者就此进行了采访。

16日至17日，2024年河南省掼牌城市分站赛(洛阳站)比赛在我市圆满举办，开启了掼牌运动在洛阳发展的新纪元。这项近年火爆“出圈”的棋牌运动，缘何如此吸引人？记者就此进行了采访。

简单易学，变化无穷

“一张小方桌、两副扑克牌、四人两两搭档，一场掼牌局便组成了。”大赛裁判魏宗彦说，简单易学、变化无穷，是掼牌项目的特点。

该项目融合了“八十分”“斗地主”“跑得快”等扑克牌游戏的特点，兼具趣味性和竞技性。

掼牌的游戏规则是这样的：4个人分为两组，每人发27张牌，按照牌的大小和花色来出牌，目的是尽快把手中的牌出完，同时阻止对方出牌。其特点是可以出各种组合的牌，如单张、对子、顺子、连对、三张、三带一、三带二、四带二、炸弹等。有些牌可以“逢人配”，如红桃级牌可以和任何牌搭配。这样的玩法让掼牌充满了变化和惊喜，玩家可以相互“扔炸弹”，也可以用小牌压大牌，增加了游戏的趣味性和刺激性。

有益身心，充满挑战

今年是洛阳掼牌发展元年，分站赛吸引了近200名洛阳选手参加，大家热情高涨，充分享受比赛带来的快乐。

参加比赛的杜晓丹通过朋友引导学会打掼牌，近两年的掼牌经历，让她感到自己的逻辑思维能力和记忆力显著提高。

“掼牌能缓解压力，释放不良情绪。”选手宋美娟获得本次比赛女双项目的亚军，她说，在打掼牌过程中需要调整好情绪，冷静分析，果断决策，所以说，打掼牌也是一种“修炼”，让人学会平复不良情绪，及时排解压力。

“掼牌不仅是娱乐游戏，也是一种锻炼思维能力的‘利器’。”63岁的李建中是洛阳市扑克牌运动协会会长，从事扑克牌“双升”运动的推广工作已40多年，他本人接触掼牌项目也有近17年了。

在李建中看来，掼牌是一种“不完全信息动态博弈”游戏，每一次出牌都可能影响整个牌局的走向，非常考验玩家的智慧和水平。玩掼牌需要注意观察、分析、策略等方面的技巧，根据自己的牌和场上的局势，灵活地调整出牌顺序和方式。其竞技性不仅体现在个人技术和水平上，也体现在团队配合上，要求玩家有良好的心态和素质，才能在竞争中脱颖而出。

火爆“出圈”，潜力巨大

“掼牌起源于江苏淮安，俗称掼蛋。”李建中说，与桥牌、“双升”等玩家以中老年群体为主不同，掼牌的玩家多为35岁至50岁群体，还有一些“00后”。因特殊的社交属性，掼牌更多在一些圈层里流行，特别受企业家、投资人及白领群体的青睐。

“掼牌之所以吸引商界精英，是因为它的‘逆风翻盘’属性，非常考验领导智慧、资源整合能力和决策能力。”李建中说，有别于“交公粮”“斗地主”“双升”等扑克牌项目，掼牌比赛没有绝对的“好牌”“烂牌”之分。玩家通过调整组合、恰当利用比赛规则，往往能够把一手“小牌”打出好成绩，让玩家充满成就感。

这两年，掼牌被纳入智力运动，成为竞技体育项目，在全国得到快速推广。尤其在去年的河南省智力运动会之后，洛阳的掼牌项目也步入了发展快车道。

“洛阳棋牌运动底蕴深厚，圈内一直有着全国‘双升’看河南、河南‘双升’看洛阳的美誉。对技术门槛较低、趣味性更强的掼牌项目来说，其在洛阳发展潜力巨大。”李建中说，目前，市扑克牌运动协会设有掼牌项目的专委会，主要负责教练、裁判员队伍的培训工作。我市较早玩掼牌游戏的一批玩家，已考取了社会体育指导员资格，投身于大众健身指导工作。

不仅如此，我市一座上千平方米的扑克牌运动基地也将建成投用。该基地不仅能举办比赛，还可开展公益大讲堂和各类培训，会继续走好掼牌的推广、普及之路，为全民健身提供良好平台。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）