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国内第一！“洛阳造”风电锁紧盘乘风领跑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 08:34

工人在搬运风电锁紧盘

　　一边是热火朝天的试生产现场，一边是“冷冷清清”的办公区域。

　　昨日，在位于新安经开区的洛阳豪智机械有限公司风电零部件项目厂房内，一批批闪亮的风电锁紧盘，进入“下线即发货”的热销模式。但在销售专员办公室，座椅空空如也，显得十分冷清。

　　“销售人员全部出动，都去拜访客户了。”项目负责人李争辉一语道破玄机，“订单‘遍地都是’，大家都争着大干一场。”

　　春江水暖鸭先知。作为风电锁紧盘国内市场占有率超50%、位居第一的“隐形冠军”，洛阳豪智不但没有遇到“高处不胜寒”的发展瓶颈，反而满是乘风领跑的春风得意——

　　在去年产值达3.4亿元、同比增长约20%的基础上，今年企业延续高增长态势，前2个月产值超5000万元，同比增长超10%！

　　“产值增长，固然有风电行业高度景气的客观因素，但更核心的因素在于，企业在工艺品质上的‘独门功夫’。”李争辉娓娓道出制胜之道。

　　工人输入参数，刀位旋转对准，机床自动运转……走进企业机加工车间，通过以数控立车替换普通车床，曾经满身油污、承受高强度劳动的车工，如今轻松得犹如“甩手掌柜”。活儿轻松了，加工精度不降反升，产品抱紧力更大、扭矩传递更精准了。

　　管中窥豹，一叶知秋。近年来，企业依托风电零部件项目有力推动高端化、智能化、绿色化“三大改造”，使得产品材质、精度、效率等“脱胎换骨”。“20年起步”的使用寿命，以及“零重大事故”的安全记录，使企业产品成为业内高端、可靠的代名词，广泛配套中船重工海装风电、中国中车和大连重工等多家知名风电企业。

　　“抢抓风口，‘锁紧’蓝海，就该精益求精，只争朝夕。”李争辉说，下一步，企业将边试产边升级边建设，在1号、2号车间基本建成的基础上，持续推动3号车间建设投产，大步迈向年产风电锁紧盘等零部件5万吨的产能目标，为洛阳抢占风口产业新赛道贡献一臂之力！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 江娟娟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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