专家呼吁：别把孩子的童年“锁”在网络里

虽然春季开学已有数周，但仍有不少市民带着孩子来到市妇幼保健院儿童保健科“学习困难”门诊进行咨询：孩子为何出现学习困难现象？

虽然春季开学已有数周，但仍有不少市民带着孩子来到市妇幼保健院儿童保健科“学习困难”门诊进行咨询：孩子为何出现学习困难现象？

专家发现，一些孩子学习困难，与经常使用手机刷视频、打游戏等有密切关系。专家表示，过早、频繁接触电子产品，极易让孩子染上“网瘾”，轻则影响视力，重则影响语言发育，甚至会让孩子出现认知障碍、社交焦虑等问题。

一天玩手机超10小时，3岁幼儿迟迟不会说话

市妇幼保健院儿童保健科主任王晶说，她收治过最小的“网瘾”患者是我市的一名3岁小男孩。

“这个年龄段的孩子，应该会指图说话、会问为什么，但这个小男孩只会说‘要’‘给’等简单字词，其他时间都在盯着手机上的动画片沉默。”王晶说，小男孩的父母带他前来就诊，目的是想确认孩子是患上了自闭症，还是“聪明的孩子说话晚”？

经初步诊断，王晶发现这个小男孩不仅没有典型刻板动作，而且能用眼神与人交流，还能完成指令，于是排除患上自闭症的可能。然而，王晶仔细询问后发现，小男孩可能已染上“网瘾”。

原来，小男孩的父母常年在外务工，男孩自从断奶以后就由爷爷奶奶照看。因为两位老人经营着一家小超市，平时比较忙，手机便成了哄孩子的“电子保姆”。孩子一拿到手机就不再哭闹，他会聚精会神地看动画片、刷短视频，有时一天玩手机时间超过10个小时。

“3岁之前是孩子语言发育的关键时期，一旦错过可能影响一生。真人互动对话，是帮助孩子语言发育最好、最有效的方法，这是手机等电子产品所无法替代的。”王晶说，如果幼儿长期独自观看视频，缺少与他人的有效互动交流，即便所看的是益智类视频，也会影响语言发育。

经过标准化发育测评，王晶综合判断，小男孩存在的语言发育迟缓确与过早使用电子产品有关，孩子的语言表达及语言使用能力明显落后于同龄儿童，需要及时干预治疗。同时，她还建议小男孩的父母要多与孩子沟通、玩耍。

数月之后，王晶回访了解到，小男孩的妈妈辞去外地的工作，专门在家带孩子，经常带孩子参加各类户外活动，孩子的语言能力有了很大改观。

过早、频繁接触电子产品，将对孩子造成严重不良后果

今年3月初，一位母亲带着10岁的儿子来到市妇幼保健院儿童保健科就诊。即便是在就诊时，小男孩仍旧在玩手机，对医生的询问极不配合。在母亲夺去手机后，男孩竟然对母亲拳打脚踢，还扬言“我早晚打赢你们”。

原来，这个男孩从小接触电子产品，近几年更是沉迷手机游戏，原本一个温顺的孩子，变得性情乖戾、厌恶学习。

王晶说，上述两名儿童的表现，符合染上“网瘾”的症状。“网瘾”从精神病学上来说属于一种成瘾性，形成的原理是通过刷视频、打游戏等方式，在短时间内频繁接受刺激，增加大脑多巴胺释放，进而造成对网络的依赖。

如何减少幼儿使用电子产品时间，是世界公认的重要公共卫生问题。有调查研究显示，幼儿每天使用电子产品的时间大于1小时，会导致近视和肥胖，影响睡眠质量，也会因缺乏人际互动而产生认知障碍、社交焦虑等。

“很多家长并没有意识到，让孩子过早、频繁接触电子产品，将会造成严重不良后果。”王晶说。

儿童染上“网瘾”，多与家庭有关

屏幕时间，是医学领域的专业名词，泛指看电视、刷视频、玩电子游戏的时间。有研究指出，儿童“网瘾”多与家庭有关，减少父母屏幕时间能有效减少儿童屏幕时间。

父母是儿童的模仿对象，父母的生活方式、行为习惯会潜移默化地影响儿童。父母的屏幕时间过长，可能导致儿童的屏幕时间过长。

去年发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%；我国网民的人均每周上网时长为29.1个小时(日均上网时长4.2小时)。

在电子产品日益普及的今天，该如何减少儿童的屏幕时间？王晶表示，手机等电子产品并非“洪水猛兽”，学校、家庭都有加强儿童手机使用管理的责任，别让孩子的童年“锁”在网络里。

如何减少孩子的屏幕时间？王晶给出如下建议——

●限制电子产品使用时间

孩子在2岁以前，家庭尽可能不让其接触电子产品，减少屏幕时间。

2岁到5岁的孩子，每天屏幕时间应控制在1小时之内，单次不超过20分钟。确需使用电子产品的，父母要陪伴在左右，引导孩子正确使用。

此外，父母可对电子产品进行提前设置，跟踪和限制孩子的使用时间。例如，iPhone手机可在“屏幕使用时间”中找到相关设置选项，Android手机可在“健康使用手机”选项中找到相关设置选项。

●培养孩子的兴趣爱好

父母应以身作则，控制自身屏幕时间，闲暇时多培养孩子的兴趣爱好，也可多陪孩子参加体育运动或者户外活动，自然就能帮助孩子远离电子产品、减少屏幕时间。

●改善亲子关系

父母要充分理解孩子。现如今，多数成年人也有着不同程度的“手机成瘾行为”，自我控制能力尚且有限的青少年染上“网瘾”情有可原。家长不应以过于激烈的态度对待孩子的“网瘾”问题，这样只会适得其反。家长要保持耐心，循序渐进，帮助孩子戒除“手机成瘾行为”，必要时可及时求助医疗机构。

●家庭成员达成共识

父母应与家庭中其他看护者，如爷爷奶奶、保姆等，达成一致意见，请他们帮助监督控制孩子的屏幕时间，引导孩子养成良好的生活习惯。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 刘冰）