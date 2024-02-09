洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

专家呼吁：别把孩子的童年“锁”在网络里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 08:30

　　虽然春季开学已有数周，但仍有不少市民带着孩子来到市妇幼保健院儿童保健科“学习困难”门诊进行咨询：孩子为何出现学习困难现象？

　　专家发现，一些孩子学习困难，与经常使用手机刷视频、打游戏等有密切关系。专家表示，过早、频繁接触电子产品，极易让孩子染上“网瘾”，轻则影响视力，重则影响语言发育，甚至会让孩子出现认知障碍、社交焦虑等问题。

　　一天玩手机超10小时，3岁幼儿迟迟不会说话

　　市妇幼保健院儿童保健科主任王晶说，她收治过最小的“网瘾”患者是我市的一名3岁小男孩。

　　“这个年龄段的孩子，应该会指图说话、会问为什么，但这个小男孩只会说‘要’‘给’等简单字词，其他时间都在盯着手机上的动画片沉默。”王晶说，小男孩的父母带他前来就诊，目的是想确认孩子是患上了自闭症，还是“聪明的孩子说话晚”？

　　经初步诊断，王晶发现这个小男孩不仅没有典型刻板动作，而且能用眼神与人交流，还能完成指令，于是排除患上自闭症的可能。然而，王晶仔细询问后发现，小男孩可能已染上“网瘾”。

　　原来，小男孩的父母常年在外务工，男孩自从断奶以后就由爷爷奶奶照看。因为两位老人经营着一家小超市，平时比较忙，手机便成了哄孩子的“电子保姆”。孩子一拿到手机就不再哭闹，他会聚精会神地看动画片、刷短视频，有时一天玩手机时间超过10个小时。

　　“3岁之前是孩子语言发育的关键时期，一旦错过可能影响一生。真人互动对话，是帮助孩子语言发育最好、最有效的方法，这是手机等电子产品所无法替代的。”王晶说，如果幼儿长期独自观看视频，缺少与他人的有效互动交流，即便所看的是益智类视频，也会影响语言发育。

　　经过标准化发育测评，王晶综合判断，小男孩存在的语言发育迟缓确与过早使用电子产品有关，孩子的语言表达及语言使用能力明显落后于同龄儿童，需要及时干预治疗。同时，她还建议小男孩的父母要多与孩子沟通、玩耍。

　　数月之后，王晶回访了解到，小男孩的妈妈辞去外地的工作，专门在家带孩子，经常带孩子参加各类户外活动，孩子的语言能力有了很大改观。

　　过早、频繁接触电子产品，将对孩子造成严重不良后果

　　今年3月初，一位母亲带着10岁的儿子来到市妇幼保健院儿童保健科就诊。即便是在就诊时，小男孩仍旧在玩手机，对医生的询问极不配合。在母亲夺去手机后，男孩竟然对母亲拳打脚踢，还扬言“我早晚打赢你们”。

　　原来，这个男孩从小接触电子产品，近几年更是沉迷手机游戏，原本一个温顺的孩子，变得性情乖戾、厌恶学习。

　　王晶说，上述两名儿童的表现，符合染上“网瘾”的症状。“网瘾”从精神病学上来说属于一种成瘾性，形成的原理是通过刷视频、打游戏等方式，在短时间内频繁接受刺激，增加大脑多巴胺释放，进而造成对网络的依赖。

　　如何减少幼儿使用电子产品时间，是世界公认的重要公共卫生问题。有调查研究显示，幼儿每天使用电子产品的时间大于1小时，会导致近视和肥胖，影响睡眠质量，也会因缺乏人际互动而产生认知障碍、社交焦虑等。

　　“很多家长并没有意识到，让孩子过早、频繁接触电子产品，将会造成严重不良后果。”王晶说。

　　儿童染上“网瘾”，多与家庭有关

　　屏幕时间，是医学领域的专业名词，泛指看电视、刷视频、玩电子游戏的时间。有研究指出，儿童“网瘾”多与家庭有关，减少父母屏幕时间能有效减少儿童屏幕时间。

　　父母是儿童的模仿对象，父母的生活方式、行为习惯会潜移默化地影响儿童。父母的屏幕时间过长，可能导致儿童的屏幕时间过长。

　　去年发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%；我国网民的人均每周上网时长为29.1个小时(日均上网时长4.2小时)。

　　在电子产品日益普及的今天，该如何减少儿童的屏幕时间？王晶表示，手机等电子产品并非“洪水猛兽”，学校、家庭都有加强儿童手机使用管理的责任，别让孩子的童年“锁”在网络里。

　　如何减少孩子的屏幕时间？王晶给出如下建议——

　　●限制电子产品使用时间

　　孩子在2岁以前，家庭尽可能不让其接触电子产品，减少屏幕时间。

　　2岁到5岁的孩子，每天屏幕时间应控制在1小时之内，单次不超过20分钟。确需使用电子产品的，父母要陪伴在左右，引导孩子正确使用。

　　此外，父母可对电子产品进行提前设置，跟踪和限制孩子的使用时间。例如，iPhone手机可在“屏幕使用时间”中找到相关设置选项，Android手机可在“健康使用手机”选项中找到相关设置选项。

　　●培养孩子的兴趣爱好

　　父母应以身作则，控制自身屏幕时间，闲暇时多培养孩子的兴趣爱好，也可多陪孩子参加体育运动或者户外活动，自然就能帮助孩子远离电子产品、减少屏幕时间。

　　●改善亲子关系

　　父母要充分理解孩子。现如今，多数成年人也有着不同程度的“手机成瘾行为”，自我控制能力尚且有限的青少年染上“网瘾”情有可原。家长不应以过于激烈的态度对待孩子的“网瘾”问题，这样只会适得其反。家长要保持耐心，循序渐进，帮助孩子戒除“手机成瘾行为”，必要时可及时求助医疗机构。

　　●家庭成员达成共识

　　父母应与家庭中其他看护者，如爷爷奶奶、保姆等，达成一致意见，请他们帮助监督控制孩子的屏幕时间，引导孩子养成良好的生活习惯。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 刘冰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关牡丹文化节期间住宿价格 洛阳发布...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究文旅产业发...
  • “女性专用”公厕将限时上线！洛阳环...
  • 栾川县秋扒乡白岩寺村：山村“口袋公...
  • 增设公益服务设施 提升群众幸福感【组...
  • 洛阳市社保中心提醒：明日起全省暂停...
  • 铁骑加紧训练 护航牡丹文化节【组图】
  • 3月20日起，龙门石窟重启夜游
  • @洛阳人：春季采食野菜要注意这些
  • 洛阳人请注意！2023年度个税扣缴手续...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    春风轻轻的吹拂

    海棠花开

    手绘石头画

    重登万安山
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605