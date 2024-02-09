洛阳“擦亮丰碑·讲好身边英烈故事”宣讲活动启动

近日，记者从市退役军人事务局获悉，我市“擦亮丰碑”红色宣讲团启动“擦亮丰碑·讲好身边英烈故事”宣讲活动。
近日，记者从市退役军人事务局获悉，我市“擦亮丰碑”红色宣讲团启动“擦亮丰碑·讲好身边英烈故事”宣讲活动。
近日，记者从市退役军人事务局获悉，我市“擦亮丰碑”红色宣讲团启动“擦亮丰碑·讲好身边英烈故事”宣讲活动。
据悉，为深入挖掘英烈事迹，讲好英烈故事，大力宣传弘扬英烈精神，我市遴选优秀英烈讲解员，邀请参战老战士及社会志愿讲解员、红领巾讲解员共同组建“擦亮丰碑”红色宣讲团，着力构建“老中青少”不同年龄段全覆盖、多层次的宣讲体系。
此次宣讲活动以校园、机关、部队、军创企业、乡村(社区)等为主要阵地，重点面向青少年学生、党员干部、现役军人、退役军人、乡村(社区)居民等，通过宣讲身边英烈事迹和精神，加强革命传统教育和爱国主义教育，在全社会广泛营造学习英烈、崇尚英烈、缅怀英烈、捍卫英烈、关爱烈属的浓厚氛围，让红色基因、革命薪火代代相传。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李丹阳)
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