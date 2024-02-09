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热播动漫《大王饶命2》包含不少洛阳元素 导演再度来洛“有了更新鲜的感受”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 08:17

主创分享会现场

　　以二次元的方式打开古都洛阳，是一种怎样的体验？近日，动漫《大王饶命2》主创分享会在隋唐洛阳城景区明堂举行。该动漫改编自同名小说，小说作者“会说话的肘子”是一名土生土长的洛阳人，因此小说中蕴含不少洛阳元素，动漫在创作时，这些元素被一一还原。17日，记者采访到该动漫导演危天行，探寻动漫背后的创作故事。

　　《大王饶命2》的故事是在一个灵气复苏、全民修行的时代背景下展开的。主角高中生吕树的人生轨迹因一场车祸而改变。历经车祸，他不仅毫发无伤，还觉醒了“异能”，通过“怼人”“气人”“噎人”等行为来收集“负能量”，并将这些“负能量”转化为“修行”资源，不断提升自己的实力。

　　洛城外国语学校、北邙山遗迹、小街……这些地点是吕树读书、探索故事和吃夜宵的地方，不难看出，其中的洛城，指的就是现在的洛阳。危天行介绍，为了还原小说中描绘的城市场景，2020年，在制作《大王饶命》第一季之前，他和团队专程来到洛阳采风。

　　“当时我们跑了洛阳很多地方取景，比如关林、行署路、洛阳外国语学校和西工小街等，还品尝了羊肉汤、牛肉汤、豆腐汤等洛阳美食，这些洛阳元素在作品里均有体现。”危天行说，为了让大家看到主角在洛阳生活的痕迹，动漫中的许多街景，都与现实洛阳城的街景相似甚至一样。

　　有多部动漫创作经历的危天行表示，《大王饶命》系列于他而言十分特别，他不仅在原作改编上下了不少功夫，在画面、音乐制作上也耗费了许多心思。为了营造出酷炫又带感的视觉效果，在画面制作上，他和团队用色大胆绚丽，采用漫画态、简笔涂鸦等手段，将各种极具概念化的设计融入其中；在音乐上，动漫的片头曲也极其风格化，不仅在国内反响热烈，还在海外引起了不少关注与讨论。“在海外最大的视频平台上，粉丝搬运的单个视频播放量就有近千万。”危天行说，动漫中的不少洛阳元素也被海外粉丝所熟知。

　　此次主创分享会，危天行再度来洛，这次他对洛阳有了更新鲜的感受。“路上可以看到很多游客身穿汉服在拍照，这种古今辉映的文化融合感非常奇妙，仿佛让人穿越回千年之前的古都。”他说。虽然已经围绕该系列创作两部作品，他依然认为作品中对洛阳文化的体现还不够深入，如果有机会进行后续创作，他一方面希望能在作品中展现更多古都的建筑，让观众感受洛阳这座城市的古典之美，另一方面也希望作品能和洛阳的城市文化进行深度结合，如汉服等，让传统元素和动漫作品碰撞出精彩的火花。

　　“希望《大王饶命3》能早日和大家见面，也希望观众在看动漫之余，能到洛阳实地打卡，亲身体验洛阳文化的魅力。”危天行说。(洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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