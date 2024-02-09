洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提升仲裁服务质效 助力优化营商环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 08:18

　　昨日，第三届洛阳仲裁委员会第二次会议召开，研究部署今年重点工作。

　　会议强调，要切实增强做好仲裁工作的责任感和使命感，进一步明确仲裁工作听党指挥、服务发展、维护稳定、定纷止争的政治属性和政治立场，不断开创仲裁工作新局面。要持续提升洛阳仲裁服务能力和水平，强化要素保障，坚持创新引领，推动数智赋能，全面推动和谐仲裁、规范仲裁、创新仲裁、智慧仲裁建设，在树好形象上下功夫、在提升质效上抓落实、在优化服务上出实招、在保障发展上建新功，助力优化营商环境。要坚持党对仲裁工作的全面领导，持续完善仲裁工作制度机制，加强清廉仲裁建设，坚守公平公正生命线，切实增强仲裁工作的公信力和影响力。

　　会议审议通过《洛阳仲裁委员会关于深化仲裁能力建设更好护航洛阳经济社会高质量发展的实施意见》等文件。

　　副市长楚国剑参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关牡丹文化节期间住宿价格 洛阳发布...
  • 洛阳市委召开专题会议 研究文旅产业发...
  • “女性专用”公厕将限时上线！洛阳环...
  • 栾川县秋扒乡白岩寺村：山村“口袋公...
  • 增设公益服务设施 提升群众幸福感【组...
  • 洛阳市社保中心提醒：明日起全省暂停...
  • 铁骑加紧训练 护航牡丹文化节【组图】
  • 3月20日起，龙门石窟重启夜游
  • @洛阳人：春季采食野菜要注意这些
  • 洛阳人请注意！2023年度个税扣缴手续...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    春风轻轻的吹拂

    海棠花开

    手绘石头画

    重登万安山
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605