提升仲裁服务质效 助力优化营商环境

昨日，第三届洛阳仲裁委员会第二次会议召开，研究部署今年重点工作。 昨日，第三届洛阳仲裁委员会第二次会议召开，研究部署今年重点工作。 会议强调，要切实增强做好仲裁工作的责任感和使命感，进一步明确仲裁工作听党指挥、服务发展、维护稳定、定纷止争的政治属性和政治立场，不断开创仲裁工作新局面。要持续提升洛阳仲裁服务能力和水平，强化要素保障，坚持创新引领，推动数智赋能，全面推动和谐仲裁、规范仲裁、创新仲裁、智慧仲裁建设，在树好形象上下功夫、在提升质效上抓落实、在优化服务上出实招、在保障发展上建新功，助力优化营商环境。要坚持党对仲裁工作的全面领导，持续完善仲裁工作制度机制，加强清廉仲裁建设，坚守公平公正生命线，切实增强仲裁工作的公信力和影响力。 会议审议通过《洛阳仲裁委员会关于深化仲裁能力建设更好护航洛阳经济社会高质量发展的实施意见》等文件。 副市长楚国剑参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广)