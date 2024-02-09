充分发挥人大职能优势 高质量服务保障新质生产力发展

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集中学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集中学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、指示批示和署名文章精神，集中学习了中央、省、市重要会议精神，研究了洛阳牡丹保护与发展工作专项监督、加快发展养老服务联动监督、“监督质效提升年”活动等实施方案。会议围绕“人大如何服务保障新质生产力发展”开展了交流研讨。

李保国指出，习近平总书记关于新质生产力的重要指示要求，是对马克思主义生产力理论的创新和发展，为推动经济社会高质量发展提供了重要遵循。要深刻把握新质生产力的核心要义，充分发挥职能优势，积极探索人大服务保障新质生产力发展的路径方法，找准切入口、侧重点、突破点、出彩点，不断强化创制性法规供给、多元化监督推动、常态化决定支撑。

李保国强调，要发挥人大在立法工作中的主导作用，有效运用法治对改革发展稳定的引领、规范、保障和促进作用，加快推进青年友好型城市建设立法工作，塑造新质生产力发展新动能新优势，以高质量立法助推新质生产力发展。要深度研究人大监督工作规律，强化联动，提升质效，寓支持于监督之中，重点做好科技创新、优化营商环境等专项监督，以人大监督实效为推进自主创新、促进新质生产力发展提供坚强保障。要充分发挥人大代表作用，丰富代表履职活动，激发代表履职活力，高质量做好产业发展、科技创新等代表意见建议办理工作，激励各级人大代表在发展新质生产力中发挥积极推动作用。要提升人大服务保障新质生产力发展的能力本领，强化人大代表、人大工作者能力素质建设，为培育和发展新质生产力、推动生产力迭代升级贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)