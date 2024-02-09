洛阳启动2024年企业薪酬调查工作

记者日前从市人力资源和社会保障局获悉，我市2024年企业薪酬调查工作于日前启动。

记者日前从市人力资源和社会保障局获悉，我市2024年企业薪酬调查工作于日前启动。

企业薪酬调查是对企业人工成本及劳动者薪酬情况的调查，属于年度调查，调查对象为18个国民经济行业中各种登记注册类型的企业和由企业支付工资的劳动者，旨在做好信息服务、引导人力资源流动、为劳资双方提供调资依据、支撑政府决策。

本次调查内容包括企业基本情况、企业人工成本情况、企业从业人员工资报酬情况等。企业薪酬调查时期指标为2023年1月1日0时至12月31日24时的数据，时点指标为2023年12月31日24时的数据。调查实施时间为今年3月至5月。

今年洛阳承担1329家样本企业的调查任务，其中部级样本企业525家、省级样本企业804家。相关样本企业可通过线上企业薪酬调查填报系统进行填报，不具备线上填报条件的样本企业可到辖区人社部门填报。

市人社局将于8月发布企业人工成本信息和劳动力市场价位信息，引导企业合理确定职工工资和劳动力有序流动，为企业在不同地区、不同行业投资提供人工成本方面的参考依据，促进企业可持续发展，构建和谐稳定的劳动关系。

此次调查还包括季度制造业人工成本监测、新就业形态劳动者劳动报酬重点调查和养老服务行业专项薪酬调查等内容。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 张适)