杨骁到孟津区调研产业发展工作

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到孟津区调研产业发展工作。他强调，要认真落实市委部署要求，紧盯环都市区发展定位，抢抓发展机遇，做大做强石化产业，加快形成集群效应，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到孟津区调研产业发展工作。他强调，要认真落实市委部署要求，紧盯环都市区发展定位，抢抓发展机遇，做大做强石化产业，加快形成集群效应，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

新材料、新能源是孟津着力发展的主导产业。杨骁走进中硅高科、昊华气体、华久氢能新能源综合能源站等地，与企业相关负责人深入交流，了解研发、生产等情况。他指出，要抢抓产业发展风口，以创新为引领、以市场为导向，持续加大攻关力度，推动企业快速成长，壮大优势产业集群，加快形成新质生产力。

洛阳石化百万吨乙烯项目建设正酣，杨骁深入项目建设现场，实地了解建设进展、产业链招商等情况。他指出，要紧紧抓好百万吨乙烯项目这个龙头，加强工作统筹，强化要素保障，明确施工节点，加快建设进度，精准开展产业链招商，紧盯龙头企业配套所需，培育引进一批高成长性中小企业，统筹做好基础设施和公共服务配套，不断提升石化产业综合竞争力。

杨骁强调，孟津区要强化机遇意识，借力洛阳石化百万吨乙烯项目，深入谋划、积极作为，大力发展“四新一装备”风口产业，着力延链补链强链，加快形成产业集群效应。要深入开展“万人助万企”活动，推动各项惠企政策落实，强化土地、用电等要素保障，为企业发展营造更好环境。要统筹发展和安全，深入开展风险隐患排查整治，坚决守牢安全生产底线。

杨骁还调研了洛阳农发农业科技有限公司及邙山陵墓群等大遗址保护工作。

中石化洛阳分公司党委书记杜平安，市委常委、组织部部长王森，市政协副主席、孟津区委书记何武周等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)