洛阳热感科技：抢抓产业风口 叫响洛阳智造品牌

近日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的洛阳热感科技有限公司，技术人员正忙着测试红外热成像产品。

近日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的洛阳热感科技有限公司，技术人员正忙着测试红外热成像产品。 近日，在位于涧西区洛阳国家大学科技园的洛阳热感科技有限公司，技术人员正忙着测试红外热成像产品。 近年来，该企业抢抓热成像产业风口，相继突破红外热成像、嵌入式平台、图像视觉处理、多传感器信息融合等核心技术，研发出气体检测热像仪、工业测温热像仪、特种高端检测仪等系列产品，技术布局和产品性能等均居全国前列，各类红外热成像产品畅销国内外市场，叫响“洛阳智造”品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 董洁 周于瑞 摄）