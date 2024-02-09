@洛阳人：春季采食野菜要注意这些

春日晴朗，野菜的长势也格外好。上周末，洛阳不少市民到户外踏青，顺便采摘鲜嫩的野菜带回家食用。不过，您在过足嘴瘾尝鲜的同时，可不要忽视食品安全问题，一起看看洛阳市政府食安办、洛阳市市场监管局发布的相关消费提示。

春日晴朗，野菜的长势也格外好。上周末，洛阳不少市民到户外踏青，顺便采摘鲜嫩的野菜带回家食用。不过，您在过足嘴瘾尝鲜的同时，可不要忽视食品安全问题，一起看看洛阳市政府食安办、洛阳市市场监管局发布的相关消费提示。

时令野菜鲜嫩爽口，不少市民喜欢

19日8时许，在位于洛阳市西工区滨河北路附近的一排早市摊点，不少商户的摊位上都摆着满满几大袋野菜，白蒿、荠荠菜、面条菜等鲜嫩诱人，几位市民正在挑选。“这些菜是家里人自己种的，没有打药，我年年都来卖。”一位商户向顾客介绍。

“春天到了，吃些时令野菜不仅味道鲜美，还很爽口，我特别喜欢吃。”一位女士说，比如荠荠菜可以包饺子和馄饨，白蒿可以蒸着吃，简单加几样作料味道就很好，平时也能泡水喝。

“这价钱可不便宜，我还是喜欢自己挖。”得知白蒿的价格为每斤12元，一位市民告诉洛报融媒记者，前两天，自己和老伴儿开车到伊滨区的一个菜地附近挖野菜，一下午时间，就挖了满满一大兜。“蒲公英已经晾得差不多了，回去裹上玉米面蒸着吃，超级香。”她说。

野菜并非“最安全”“最绿色”食品，摘和吃都要注意

近年来，随着“绿色消费”观念的兴起，野菜更受到市民的青睐。不少人认为，野菜是自然生的，没有施用过化肥、农药，应该是最安全、最“绿色”的食品。其实，这种观念并不是完全正确。如果是在可能被污染的环境，如化工厂、垃圾填埋场、污水沟、公路等周边区域，即使野菜生长茂盛，也有可能已经被污染，所以尽量避免采摘。另外，采摘时请注意保护生态环境，不要过度采摘同一区域的野菜；有些扎根较深的野菜，在采摘时不要连根拔起，以便其继续生长。

“户外采摘时，千万不要去挖不认识的野菜。”洛阳市政府食安办相关人员介绍，野菜广泛生长在自然环境中，有的本身就是药用植物，比如蒲公英、鱼腥草、马齿苋等；但是也有一些野菜和有毒植物很相像，比如野胡萝卜、野芹菜、苍耳子、曲菜娘子、野生地、曼陀罗、毛茛、天南星、夹竹桃、乌头、苠麻等，这些很容易被人误采误食。所以，遇到陌生野菜最好不要乱采，更不要轻信民间流传或者网络上没有科学依据的识别方法。

如果您不认识野菜，建议直接正规超市或菜市场等处选购新鲜野菜，并保留购物凭证。野菜最好现吃现买，不要一次性囤太多，虽然野菜的食用方法有很多种，但是一定要择净和多次清洗，经过浸泡、水焯等去毒处理，炒熟煮(蒸)透后才可食用。

野菜多数性凉，千万不要当饭吃

野菜虽然爽口，但是多数野菜性凉，特别是苦味野菜，最易伤脾胃，所以偶尔尝鲜即可，千万不要把野菜当饭吃，更不要午饭、晚饭顿顿吃。老人、婴幼儿、孕产妇、哺乳期妇女、过敏体质等特殊人群更要注意，尽量不吃或少吃。如果您食用野菜后感觉不舒服，要及时催吐，并携带剩余野菜和呕吐物就近就医。

洛阳市市场监管局相关负责人说，按照相关要求，野菜经营者应严把原料关，保证野菜原料新鲜，采用合理的储存条件、生产加工和制作工艺，野菜生产经营企业应保证产品符合相关法律法规标准要求，出厂时检验合格。不建议建筑工地食堂、学校食堂、职工食堂和集体用餐配送単位加工制作野菜等高风险食品。如果您发现餐饮单位或者市场商户有违规行为，可以及时拨打热线电话12315进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 冯国凯 文/图)