洛阳市社保中心提醒：明日起全省暂停办理各项社保业务

19日，记者从洛阳市社会保险中心获悉，根据全省社会保险工作统一部署，河南省社会保险中心定于3月20日0时至3月31日24时，对河南省社会保障信息系统切换停机，暂停办理各项社会保险业务，自4月1日0时起恢复。

19日，记者从洛阳市社会保险中心获悉，根据全省社会保险工作统一部署，河南省社会保险中心定于3月20日0时至3月31日24时，对河南省社会保障信息系统切换停机，暂停办理各项社会保险业务，自4月1日0时起恢复。 19日，记者从洛阳市社会保险中心获悉，根据全省社会保险工作统一部署，河南省社会保险中心定于3月20日0时至3月31日24时，对河南省社会保障信息系统切换停机，暂停办理各项社会保险业务，自4月1日0时起恢复。 ●暂停时间 3月20日0时至3月31日24时 ●暂停受理业务范围 各级社保经办机构暂停受理企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险所有业务。 ●暂停服务渠道 1.线下渠道：各级社保经办机构办事大厅、各级政府政务服务大厅社保窗口、全省社保便民服务网点(银行网点和基层网点)、工伤定点医疗机构、社保自助服务一体机等。 2.线上渠道：河南省社会保障网上服务平台、“河南社保”App、“河南社保”微信公众号。 3.外部对接渠道：河南政务服务网、“豫事办”、国家社会保险公共服务平台等涉及河南社会保险的相关业务模块。 ●暂停期间工伤保险参保登记 在暂停期间，参保单位可通过电子邮箱发送社会保险参保登记业务资料扫描件至参保地社保经办机构邮箱，表格需填写完整、加盖公章，其工伤保险参保时间以电子邮箱收到资料时间为准。待系统开机以后，参保单位仍需通过线上、线下等受理渠道办理单位(个人)的参保登记手续。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 胡宏亮 文/图）