洛阳人请注意！2023年度个税扣缴手续费退付业务月底截止

今天上午，洛报融媒记者从税务部门获悉，2023年度个税扣缴手续费退付业务将在3月31日截止申请。

今天上午，洛报融媒记者从税务部门获悉，2023年度个税扣缴手续费退付业务将在3月31日截止申请。

谁可以退？洛报融媒记者了解到，个人所得税以所得人为纳税人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。也就是说，向个人支付所得，并按规定履行个人所得税扣缴义务的单位或者个人，可以申请个税扣缴手续费退付。通俗地讲，个税扣缴手续费是退给为您发工资并且代扣代缴个人所得税的单位或者个人，不是直接退到纳税人手上的。

退多少？按照《中华人民共和国个人所得税法》规定，对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给2%的手续费。不包括税务机关、司法机关等查补或者责令补扣的税款。

怎么退？推荐您优先选择线上办理渠道申请退付。线上办理渠道有：

1.自然人电子税务局(扣缴客户端)

2.自然人电子税务局(WEB端)扣缴功能

如果您不便通过线上方式提交退付申请，也可通过主管税务机关办税服务厅线下提交退付申请。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）