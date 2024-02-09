“上春山”莫忘森林防火！洛阳发布清明期间倡议书

冬去春来、清明将至，森林防火进入关键期。近日，洛阳市森防办、洛阳市应急管理局联合发布《清明期间森林防火工作倡议书》，倡导市民群众移风易俗、文明祭祀，全民行动、传递新风，严防森林火灾，爱护绿水青山。

冬去春来、清明将至，森林防火进入关键期。近日，洛阳市森防办、洛阳市应急管理局联合发布《清明期间森林防火工作倡议书》，倡导市民群众移风易俗、文明祭祀，全民行动、传递新风，严防森林火灾，爱护绿水青山。

随着春季气温回升，洛阳近期风多雨少、天干物燥，加之慎终追远、缅怀逝者的“清明节”将至，祭祀扫墓、春耕生产和春游踏青等野外活动增加，野外火源管理难度增大，稍有不慎，极易引发森林火灾。

倡议书呼吁，森林防火是每个人的责任，要切实提高安全防范意识，自觉遵守森林防火有关法律法规和规定，野外踏青游玩时不携带火种、不搞野炊、不吸烟、不违规用火，做到身在林中、防火记心中，让林区、景区远离火患。

清明节祭祖扫墓，传统的焚香烧纸、燃鞭放炮极易引发森林火灾，提倡群众采用“植树祭祀、鲜花祭祀、清扫祭祀、网上祭奠”方式缅怀亲人，做到“无烟上坟”“文明祭祀”，移风易俗，保护绿色，破除陋习，崇尚新风。希望每个人都成为义务宣传员，积极向家人、亲朋好友宣传森林火灾的严重危害，营造群策群力、群防群治的森林防火浓厚氛围。

洛阳市森防办有关负责人提醒说，如若发现他人在林区用火、吸烟、野炊时，要进行劝诫，不做旁观者。如果发生火情，切勿盲目扑救，应当直接拨打洛阳市森林防灭火值班电话(0379-64326119、60217151)报警，严禁未经过培训人员及妇女儿童、老弱病残人员参与火灾扑救，严防意外伤害事故发生。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟)