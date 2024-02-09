提醒！更新维护期间 洛河周山橡胶坝塌坝运行

记者日前从洛阳市河渠事务中心获悉，洛河周山橡胶坝因设备老化，将进行更新维护。维护期间，橡胶坝塌坝运行，不再蓄水，提醒广大市民不要在裸露的河床上逗留玩耍，不要进入主河槽内钓鱼、戏水，以免发生意外。

记者日前从洛阳市河渠事务中心获悉，洛河周山橡胶坝因设备老化，将进行更新维护。维护期间，橡胶坝塌坝运行，不再蓄水，提醒广大市民不要在裸露的河床上逗留玩耍，不要进入主河槽内钓鱼、戏水，以免发生意外。 记者日前从洛阳市河渠事务中心获悉，洛河周山橡胶坝因设备老化，将进行更新维护。维护期间，橡胶坝塌坝运行，不再蓄水，提醒广大市民不要在裸露的河床上逗留玩耍，不要进入主河槽内钓鱼、戏水，以免发生意外。 洛河周山橡胶坝位于西苑桥上游150米，坝长583米，最大坝高4.3米，回水长度2200米，蓄水量514万立方米，蓄水后可形成水面面积2325亩。周山橡胶坝自2004年5月建成投用以来，已光荣运行20年，对改善城市景观、涵养水源、调节气候发挥了重要作用。 由于运行时间长，周山橡胶坝坝袋和充排水系统严重老化，存在较大安全隐患。目前，水利部门正在积极推进橡胶坝更新维护工作。塌坝运行期间，广大市民和游客要做好安全防范。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)