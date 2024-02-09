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洛阳市启动选树“最美新就业形态劳动者”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 11:38

　　3月18日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，自即日起将在洛阳市范围内选树洛阳“最美新就业形态劳动者”，进一步增强新就业形态劳动者职业荣誉感，推动形成全社会关心关爱新就业形态劳动者群体的良好氛围。

　　此次活动将选树洛阳“最美新就业形态劳动者”10名至15名，凡在洛阳市域内工作的货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者，工作满2年以上且为工会会员的，均可参选。

　　按照选树条件要求，参选者需政治立场坚定，崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动，具有良好的职业操守、强烈的责任担当和鲜明的代表性、典型性。同时，参选者在行业内具有示范引领作用，受到服务对象或媒体等表扬、宣传，有获得基础荣誉和市级以上劳动模范、五一劳动奖章等荣誉者，可优先推荐。

　　“最美新就业形态劳动者”推荐人选主要通过两种方式产生。一是组织推荐，按照优中选优原则，各级工会逐级推荐人选。二是社会化推荐，推荐方式为个人自荐、他人举荐、单位推荐，凡符合条件的新就业形态劳动者及所在单位均可自行申报参加活动，单位或个人可扫上方二维码下载推荐表，按要求填报后3月29日前发送至指定邮箱lysghxjb@163.com。咨询电话：0379-69801832。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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