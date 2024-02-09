1983年的全国“五好家庭”奖牌 见证88岁老人的家风故事

在西工区金谷园办事处白马社区，不少上年纪的人都认识郭爱花老人。20世纪80年代，因郭爱花精心照顾婆婆，她的家庭被全国妇联授予“五好家庭”。40多年来，这个奖牌在郭爱花家的一角，见证着家庭优良家风的传承。近日，郭爱花托家人找到本报，希望把奖牌捐赠给社会，发挥更大价值。

郭爱花和她珍藏的“五好家庭”奖牌

在西工区金谷园办事处白马社区，不少上年纪的人都认识郭爱花老人。20世纪80年代，因郭爱花精心照顾婆婆，她的家庭被全国妇联授予“五好家庭”。40多年来，这个奖牌在郭爱花家的一角，见证着家庭优良家风的传承。近日，郭爱花托家人找到本报，希望把奖牌捐赠给社会，发挥更大价值。

在中国妇女五大上 她的家庭受表彰

近日，记者来到白马社区，见到了今年88岁的郭爱花和她珍藏的奖牌。

郭爱花精神饱满，声音洪亮，思维清晰，风趣健谈，她从卧室柜子里拿出一个纸盒笑着说：“你看，这盒子都是原装的。”

细看，纸盒纹样已略显模糊，表面有磨损和起皮，部分连接处被胶带固定，看起来颇有年代感。打开纸盒，一个写着“五好家庭”的奖牌明亮耀眼，落款是“中华全国妇女联合会一九八三年九月”。

郭爱花说，当年除了奖牌，她还领到了奖品——一个带牡丹图案的搪瓷盘和大洗衣盆，家门口还挂上了“五好家庭”门牌。遗憾的是，随着时光流逝，这些都没保存下来。

1983年9月2日至12日，中国妇女第五次代表大会(简称中国妇女五大)在北京举行。大会表彰了全国三八红旗手、全国三八红旗集体和全国五好家庭。通过1983年9月的《洛阳日报》，记者得知，“这次受到表彰的全国五好家庭，都是由于家庭成员对家庭、社会表现了高度的责任感，做到了夫妻平等，尊老爱幼，教子有方，家庭民主和睦”。

郭爱花的家庭有什么特别之处呢？老人手捧这块奖牌，回忆起那些年的点点滴滴。

12岁时没了母亲 她对婆婆如亲妈

郭爱花说，她12岁时失去了母亲，1955年嫁到婆婆家后，就把婆婆当成亲妈对待。婚后多年，丈夫在部队，郭爱花在郑州工作，每月坚持从工资中取出10元钱寄给婆婆。

1959年，郭爱花回到洛阳，在洛阳棉纺织厂(现白马集团)工作，她的丈夫转业后在洛阳当了一名长途货车司机。

1963年的一天，郭爱花得知在老家的婆婆双眼看不清，便带婆婆到医院就诊。经查，婆婆得了白内障，需要手术治疗。自己要工作，丈夫跑长途，才几个月大的儿子需要照顾，无奈之下，郭爱花把儿子送到托儿所进行月托，腾出时间边工作边照顾婆婆。

考虑到婆婆上了年纪，郭爱花没有立即给婆婆约手术，而是用一个星期时间为婆婆补充营养后，先为婆婆约了一只眼睛的手术。

“手术后的第四天，婆婆说能看见手掌纹了。”郭爱花说，见手术效果良好，待婆婆休养一段时间后，她又带婆婆去做了另一只眼睛的手术。

眼睛治好后，郭爱花的婆婆决定从老家搬来帮他们带孩子。“那些年我又添了4个孩子，婆婆帮了我很多忙。”郭爱花说。