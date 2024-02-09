夏金光：专注生物科技 创新引领发展

近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳恒恩生物科技有限公司内，负责人夏金光正在和同事们讨论交流。

近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳恒恩生物科技有限公司内，负责人夏金光正在和同事们讨论交流。 近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳恒恩生物科技有限公司内，负责人夏金光正在和同事们讨论交流。 2015年，夏金光满怀热情来到洛阳，历经八年深耕，带领企业发展成为一家集医疗器械、体外诊断试剂研发、生产、销售、供应链和第三方医学检验服务为一体的高新技术企业。 “我们高度重视科技创新，携手多所高校及科研机构开展产学研合作。”夏金光介绍，公司已荣获国家高新技术企业、河南省专精特新企业等多项资质，并建立了中国海智基地等多个研发创新平台。 夏金光认为，科技创新离不开青年人才。因此，团队不断吸引人才，打造了一支以博士、硕士为主的专业核心技术团队，为长远发展提供有力的人才保障。 “这两年，洛阳抢抓风口产业，强化创新驱动，创新环境越来越好，科技创新引领产业升级的能力不断增强，新质生产力加快形成。”夏金光说，在洛阳这片创新高地，我们一定能将更多科技力量转化为竞争优势！(洛报融媒·洛阳网记者 董格非 李冰 文/图)