龙腾四海 凤舞九天（古人与龙）

龙呼风唤雨，力量无穷，能和其完美匹配的大概只有凤了。“凤”是凤凰的简称。在民间传说中，龙乃“众兽之君”，凤是“百鸟之王”，龙与凤势均力敌，门当户对，天造地设是一对儿。“龙凤配”“龙凤呈祥”是中国传统吉祥图案。

龙呼风唤雨，力量无穷，能和其完美匹配的大概只有凤了。

“凤”是凤凰的简称。在民间传说中，龙乃“众兽之君”，凤是“百鸟之王”，龙与凤势均力敌，门当户对，天造地设是一对儿。“龙凤配”“龙凤呈祥”是中国传统吉祥图案。

有趣的是，龙和凤是有“亲子关系”的。《淮南子》等古籍里有“飞龙生凤凰”“应龙生凤凰”之说。在河洛先民看来，凤是龙的后代。民谚云：“龙配龙，凤配凤，虱子配臭虫。”龙和凤本属于两个“婚恋系统”。

那么，龙和凤是如何走到一起的？龙凤配缘何成为美满姻缘的象征？这事儿要是掰扯起来，在洛阳登基的女皇武则天得负一定责任。

人中龙凤，洛阳相遇

凤凰是传说中的神鸟。龙分雌雄，凤凰也分雌雄——雄为凤，雌为凰。“人中龙凤”“卧龙”“凤雏”等词语起初都是形容男人的，跟女人不相干。

最早被比作人中龙凤的，是东周时期的老子和孔子。

老子著《道德经》，乃道家鼻祖，世界文化名人；孔子周游列国传学，创立儒家学派，被尊为文圣人。

圣人无常师。孔子“入周问礼”，赞叹老子乃人中之龙，甘愿奉其为师。洛阳瀍河区东关大街有一通清代古碑，上刻“孔子入周问礼乐至此”，铭记了中国文化史上的这次大事件。

春秋乱世，礼崩乐坏，孔子奔走呼号，希望统治者施行仁政，梦想回到周公在洛阳制礼作乐的黄金时代。老子身在王城洛阳，时任周王室藏书室史官，精通礼乐文化，孔子渴望见见他。

《史记》《庄子》等古籍里说，孔子率鲁国“访问考察团”来到洛阳，学习周朝典籍制度，并与老子进行了深入交流。

两人见面时，老子披头散发，迎风而立，神游天外，状如枯木。孔子向其请教礼乐细节，老子说：“你所说的礼，创制它的人连骨头都已腐烂了，只有言论还在。君子大智若愚，时运来了，就驾车去做官；生不逢时，便像蓬草一样随风飘转。抛弃骄气和炽热的欲望，抛弃做作的情态和不切实际的志向，那些东西没啥好处。”

孔子离洛时，老子还送了他几句话：“天地无人推而自行，日月无人燃而自明，星辰无人列而自序，禽兽无人造而自生。此乃自然之道，何劳人操心？顺应天道，国则自治，人则自正。”

孔子大受震撼，回去后几天没说话。弟子们问他是不是受了啥刺激，孔子感叹：“吾今日见老子，其犹龙邪！”老子像龙一样高深莫测，我跟他没法比！

君子和而不同。孔子赞老子似龙，老子视孔子如凤。

《山海经》记载：“有鸟焉，其状如鸡，五采而文，名曰凤凰。”凤凰浑身各处的花纹犹如大写的“德、义、礼、仁、信”，“见则天下安宁”。

孔子是有德君子，温、良、恭、俭、让，有所追求，有所坚持，恰如凤凰，好听韶乐。韶乐是虞舜所作的雅乐，尽善尽美。《尚书》有言：“箫韶九成，凤凰来仪。”韶乐奏到高潮，就连凤凰都闻声而来翩翩起舞。孔子有幸听了一回，反复回味，三月不知肉味。

老子见到孔子师徒后称赞：“我听说南方有种神鸟叫凤凰，彰显着圣明、仁义、智慧、贤德。”此后，世人皆“知孔子有圣德，故比孔子于凤”。

卧龙凤雏，不可小觑

人中龙凤百年难遇，龙驹凤雏倒是时有所见。

西晋灭吴之后，东吴才子陆机、陆云北上洛阳。在高官张华的引荐、宣传下，兄弟二人声名大噪，人气碾压文坛大腕张载、张协、张亢，时有“二陆入洛，三张减价”之说。《晋书》记载，“二陆”天赋异禀，陆云六岁时写的文章就令人惊叹，东吴大臣闵鸿夸小陆前途无量，“此儿若非龙驹，当是凤雏”。

龙驹凤雏意为小龙崽、小凤凰，跟卧龙凤雏含义相近，都指人才。

《三国志》《三国演义》提到，司马徽向刘备推荐诸葛亮和庞统，称此二人乃“卧龙凤雏”，得一可安天下。刘备求贤若渴，三顾茅庐，请诸葛亮出山，又把庞统也招至麾下。在忠臣良将的辅佐下，刘备实力大增，与曹操(父子)、孙权鼎足而立，三分天下。

魏晋时期人杰辈出，卧龙凤雏又何止一二？洛阳文学社团“竹林七贤”的领军人物嵇康，虽有英俊外表，锦绣文笔，却愤世嫉俗，拒绝从政，宁愿躲在洛城的角落里打铁，也不肯与弄权者同流合污。文人奉其为精神楷模，称赞嵇康“龙章凤姿，天质自然”，风采出众。这个评价可算是恰如其分。

龙凤呈祥，万事如意

凤凰整体“雌化”，应是唐代往后的事儿了。

《诗经》里的“凤凰于飞，翙(音同会)翙其羽”，是比喻夫妻恩爱的；汉代才子司马相如的名句“凤飞翱翔兮，四海求凰”，是形容男人找对象的。司马相如抚琴吟唱《凤求凰》，唱得富家女卓文君心神荡漾，与之私奔，当垆卖酒亦不后悔。可见汉代以前的凤和凰还是有性别之分的。

汉《孔丛子·记问》有云：“天子布德，将致太平，则麟凤龟龙先为之呈祥。”这是成语“龙凤呈祥”的出处，其本意与帝王德政有关。此时，龙、凤皆为祥瑞象征，偏向指代男子。相传，汉光武帝刘秀诞生时便有凤凰出现。

秦汉往后，龙逐渐成了帝王象征，凤则逐渐“雌”化，成了后妃的象征。

史载，秦始皇让妃子们插凤形发钗，“以金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗”，凤由此与女性饰品产生了联系。

到了唐代，凤钗已是各阶层女性喜爱的饰品。

唐高宗李治有头疼病，皇后武则天垂帘听政，二人平起平坐，并称“天皇、天后”。李治驾崩后，武则天以洛阳为“神都”，独揽朝政，意欲称帝。或是为了区别于男性“真龙天子”，她自比凤凰，改称中书省为“凤阁”、门下省为“鸾台”，为舆论造势。

《资治通鉴》记载，公元690年，群臣上言，说是“有凤凰自明堂飞入上阳宫”。武则天顺应天意，建立武周王朝，成为中国历史上唯一的正统女皇帝。

“天命神凤”是武周开国的祥瑞之兆，凤凰由此与女性形象深度绑定。晚年的武则天在“神龙政变”后还政李唐，不久病逝于上阳宫，而凤凰“雌化”已是大势所趋。

宋明时期，皇帝穿龙袍，皇后戴凤冠，凤凰彻底变成了尊贵女性的象征。

龙喜水喜阴，凤喜火喜阳，“龙凤配”阴阳相济，寓意和谐美满、吉祥富贵，可谓中华民族最有代表性的祥瑞符号。龙凤文化亦风靡民间，成了社会生活和文学艺术的重要源泉，服装、首饰、建筑、诗词、戏剧、小说、民俗婚嫁等领域皆有龙凤意象。

时至今日，龙为男、凤为女已是世人普遍认知，男人名字常含“龙”，女人名字常带“凤”，结婚用的缎子被面儿上常见龙凤呈祥的喜庆图案。男女搭配，干活不累；龙凤相配，幸福美满。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）