洛阳严查电动三轮车违法行为

近日，我市交警部门对应天门、洛邑古城等景区周边的电动三轮车无牌无证驾驶、违法载人等行为进行了重点查处，共查扣违法电动三轮车16台，有力震慑了电动三轮车违法行为，净化了景区周边交通环境。
近日，我市交警部门对应天门、洛邑古城等景区周边的电动三轮车无牌无证驾驶、违法载人等行为进行了重点查处，共查扣违法电动三轮车16台，有力震慑了电动三轮车违法行为，净化了景区周边交通环境。
近日，我市交警部门对应天门、洛邑古城等景区周边的电动三轮车无牌无证驾驶、违法载人等行为进行了重点查处，共查扣违法电动三轮车16台，有力震慑了电动三轮车违法行为，净化了景区周边交通环境。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 摄影报道）
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