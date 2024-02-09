近日，首期“河南文旅品质服务口碑榜”出炉，洛阳多家景区上榜。

近日，首期“河南文旅品质服务口碑榜”出炉，洛阳多家景区上榜。

据悉，该榜单由携程大数据中心对河南413家景区在2024年春节假期的数据进行抓取与深入分析，综合网络搜索热度、订单成交量、用户点评分数、优质客源比例、服务质量指数及收藏人气等多重维度，全面考量了旅游企业的服务质量和市场口碑，最终筛选出20家景区，入选首期“河南文旅品质服务口碑榜”。

其中，洛阳龙门石窟、隋唐城遗址植物园、老君山、隋唐洛阳城国家遗址公园应天门、明堂天堂、九洲池景区上榜，这些景区类型丰富，既包括自然风光优美的老君山景区、隋唐城遗址植物园，又涵盖历史文化深厚的龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园，充分展现了洛阳文旅资源的多样性与高品质。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）