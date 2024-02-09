近日，首期“河南文旅品质服务口碑榜”出炉，洛阳多家景区上榜。
近日，首期“河南文旅品质服务口碑榜”出炉，洛阳多家景区上榜。
近日，首期“河南文旅品质服务口碑榜”出炉，洛阳多家景区上榜。
据悉，该榜单由携程大数据中心对河南413家景区在2024年春节假期的数据进行抓取与深入分析，综合网络搜索热度、订单成交量、用户点评分数、优质客源比例、服务质量指数及收藏人气等多重维度，全面考量了旅游企业的服务质量和市场口碑，最终筛选出20家景区，入选首期“河南文旅品质服务口碑榜”。
其中，洛阳龙门石窟、隋唐城遗址植物园、老君山、隋唐洛阳城国家遗址公园应天门、明堂天堂、九洲池景区上榜，这些景区类型丰富，既包括自然风光优美的老君山景区、隋唐城遗址植物园，又涵盖历史文化深厚的龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园，充分展现了洛阳文旅资源的多样性与高品质。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605