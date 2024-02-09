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新增870个车位！洛阳白马寺释源广场新建一大型停车场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 17:24

　　18日，走进洛阳市瀍河区白马寺释源广场西侧停车场项目建设现场，停车位上的植草砖已铺设完毕，停车场样貌初显，预计牡丹文化节前可投入使用。

　　“该新建停车场位于释源广场以西，中州东路以北，规划建设870个车位，其中大客车停车位148个，可供社会车辆、旅游巴士、景区电瓶车等停放。”项目负责人表示，正式投用后，车辆可从中州东路进出该停车场，十分方便快捷。

　　据了解，白马寺释源广场原有停车场位于释源广场东侧，共有约720个停车位。上述新建停车场是该区域第二个大型停车场。目前施工人员正在进行道路沥青摊铺、绿化带栽种以及照明设施美化等工作，建成后将进一步满足游客停车需求，有效缓解周边停车难题，提升旅游接待水平。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 邓佳英）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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