因围挡施工 洛阳15路、92路公交线路临时调整

洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因滨河南路下穿天街工程(花卉市场天桥至龙门大道段)围挡施工，车辆无法通行，19日起，15路、92路公交线路临时调整。

洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因滨河南路下穿天街工程(花卉市场天桥至龙门大道段)围挡施工，车辆无法通行，19日起，15路、92路公交线路临时调整。 洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，因滨河南路下穿天街工程(花卉市场天桥至龙门大道段)围挡施工，车辆无法通行，19日起，15路、92路公交线路临时调整。 调整后，15路、92路公交去程分别从谷水西、洛阳站发车，沿原线行驶至聂泰路与滨河南路交叉口(牡丹桥南)后，改走聂泰路、古城路至古城路与龙门大道交叉口，之后恢复原线。调整路段去回程一致。 这两条公交线路临时取消聂湾、新村花卉市场、新村、滨河南路龙门大道口西、龙门大道滨河南路口、龙门大道学院路口、龙门大道安石路口、龙门大道乐天路口、赵村、龙门大道古城路口(回程)等站点。临时新增聂泰路文博路口南、从政坊游园、古城路厚载门街口、古城路龙门大道口西等站点。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）