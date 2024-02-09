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暂未发现！洛阳全面排查央视“3·15”晚会曝光问题产品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 17:14

　　洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，16日至今日，该局组织全市监管部门对央视“3·15”晚会曝光问题产品开展监督检查。

　　监督检查中，执法人员以食品批发市场、农贸市场、大中型商超、社区生活便利店等销售的“梅菜扣肉”等预制菜产品，生产销售领域灭火器、防火玻璃、火灾探测报警器等消防相关产品为重点，严格防止劣质产品流入市场。目前全市共检查食品经营单位310余家，消防产品销售商户56家、防火玻璃生产企业1家，暂未发现相关问题食品或非标灭火器。

　　洛阳市市场监管局相关负责人提醒，全市食品经营单位如销售有安徽东辉食品科技有限公司、安徽厨先生食品有限公司、阜阳市春天食品有限公司生产的“梅菜扣肉”等预制菜产品，要主动向辖区市场监管部门报告，并立即下架、召回。广大市民如果发现上述产品在售或违法违规线索，可拨打12315进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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