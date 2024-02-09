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文化味+烟火气！洛阳上海市场特色商业街区换新颜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 17:13

　　旧街区升起烟火气，新网红“圈粉”老街坊。

　　机械声此起彼伏，工程车辆往来穿梭……18日，走进洛阳市涧西区上海市场特色商业街区项目施工现场，到处焕发着勃勃生机。

　　“我们成立工作专班，每周组织召开专题会议研究推进，确保项目进展顺利。”项目相关负责人说。

　　漫步上海市场特色商业街，只见典雅的苏式红砖墙映衬着时代工业风，潮流建筑风貌彰显城市的生机活力，让老街别有一番情调。目前，周山大道东侧建筑外立面已初具风貌，部分商铺已进驻，预计“五一”前街区部分商铺开始营业。

　　“传承文化脉络，老街‘活’出新精彩。”洛阳市涧西区商务局相关负责人介绍，该项目围绕青年消费理念，用好老街区、留住老记忆，谋划文化体育综合体、潮流商业综合体、亲子家庭中心、苏式文化园、青年文娱小镇等部分组成，打造更具有青年范儿的时尚街区。

　　洛报融媒记者了解到，上海市场模块将以打造沉浸式消费场景为抓手，招引密室换装、沉浸式剧本体验、VR互动体验、动漫DIY等主力店，首进品牌超过60%；每年将举办Cosplay大赛、动漫展、音乐节等活动180场。未来，这里还将配套设计音乐现场、极限运动、酒吧夜经济、餐饮美食、潮流零售等业态。截至目前，项目已对接品牌600家，其中，已签订品牌意向合同21个。

　　此外，作为上海市场改造提升项目的重要组成部分之一，文化宫新建文体综合体正在打地基，工地一片忙碌的施工景象。按照规划，文化宫新建文体综合体将以运动休闲为主线，开设室内冲浪、室内滑雪、体能拓展、体育餐吧等业态，满足市民体育文化需要。

　　“随着洛阳特色商业街区整体提升改造，希望有更多优质商户落地，让街区更加繁荣，人气更旺。”洛阳市商务局相关负责人表示，下一步，加快正大国际等商圈提升，高品质建设西工小街、上海市场、铜驼暮雨、定鼎门南广场等特色商业街区，差异化打造洛邑古城等特色文旅消费集群，加快升龙广场银泰百货等项目落地，引进品牌首店20个以上。另外，要在打造街区特色风貌、丰富街区商业业态、拓展街区消费场景、抓好街区环境整治等方面下功夫，围绕重要节点统筹策划，持续推动消费热潮，全力加快建设国际消费中心城市。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 韩萌 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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