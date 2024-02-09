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注意！3月18日至20日洛阳多个区域分时段暂停供应燃气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 17:14

　　18日，洛报融媒记者从洛阳新奥燃气获悉，该公司将于3月18日至20日，对数处居民区、商户等暂停供应天然气。

　　具体停气时间、原因及范围如下：

　　停气时间：3月18日13:00—18:00

　　停气原因：施工

　　停气范围：伊滨区府金路东至美办公家具用户

　　停气时间：3月19日8:30—18:00

　　停气原因：洛白路白马寺山门改扩建，中压管道迁改

　　停气范围：白马寺分金沟中心社区、陈屯村、汉魏大酒店、洛白路电气化局、象庄阳光小区、白马寺种牛站家属院、惠中兽药公司食堂、惠中兽药公司锅炉、白马寺正骨医院、白马寺精神卫生中心、白马寺精神卫生中心食堂、白马寺精神卫生中心家属院、白马寺第三实验小学、白马寺村、白马寺寺庙、白马寺齐云塔

　　停气时间：3月18日9:00—12:00

　　停气原因：改管

　　停气范围：洛龙区安乐镇东岗村6号调压箱

　　停气时间：3月18日12:00—18:00

　　停气原因：改管

　　停气范围：洛龙区赵村6号调压箱

　　停气时间：3月19日9:00—12:00

　　停气原因：改管

　　停气范围：洛龙区王庄村7号调压箱

　　停气时间：3月19日12:00—18:00

　　停气原因：改管

　　停气范围：洛龙区王庄村3、5号调压箱用户

　　停气时间：3月19日14:00—18:00

　　停气原因：纱厂西路法院家属院地埋管道锈蚀维修

　　停气范围：纱厂西路法院家属院

　　停气时间：3月19日14:00—18:00

　　停气原因：纱厂西路民航家属院地埋管道锈蚀维修

　　停气范围：纱厂西路民航家属院

　　停气时间：3月19日9:00—12:00

　　停气原因：纱厂西路融祥家苑地埋管道锈蚀维修

　　停气范围：纱厂西路融祥家苑

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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