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洛阳将多措并举推动残疾人事业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 08:38

　　15日，2024年洛阳市残联工作会议召开。会议透露，今年我市将不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，在康复、教育、就业、家庭无障碍设施改造等方面加大帮扶力度，推动残疾人事业全面、高质量发展。

　　●建立完善低收入残疾人动态监测和常态化帮扶工作机制，加大对残疾人监测对象在康复、教育、就业、家庭无障碍设施改造、社保等方面的帮扶力度，为184人提供农村困难残疾人实用技术培训。

　　●加强残疾人基本保障，持续实施“阳光家园计划”，为477名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养照护服务补贴。

　　●持续实施残疾儿童康复救助省重点民生实事，全年救助不少于2511人，鼓励开展送康复上门服务试点和重度残疾人家庭康复训练指导。

　　●配合民政部门开展“精康融合行动”，开展脊髓损伤残疾人生活重建等残疾人自助互助项目。落实残疾人基本型辅助器具适配补贴制度，探索“互联网+康复/辅具适配”模式，确保有需求的持证残疾人基本康复服务率、辅助器具适配率均超过85%。

　　●开展辅助器具租赁试点工作。遴选具备条件的社区(邻里中心、乡里中心)或人员密集场所作为辅助器具租赁试点，开展辅助器具租赁服务。实施辅助器具进校园工程，对全市特教学校义务教育阶段有需求的残疾学生进行辅助器具适配。

　　●更好保障残疾人受教育权利，对残疾儿童进行全面规范认定，采取普通学校随班就读、特殊教育学校就读和送教上门等方式，提高残疾儿童少年义务教育普及水平。

　　●持续开展“残疾人文化周”活动，举办“残疾人冰雪运动季”“残疾人健身周”“全国特奥日”活动。加强残疾人竞技体育管理，探索建立“市队校训”模式，考察命名市级残疾人体育训练基地。

　　●持续实施残疾人就业3年行动，全年培训残疾人3180人次，帮助就业1943人。对40名残疾人开展自主创业扶持，推进残疾妇女“美丽工坊”创业示范基地建设。扶持打造2家省级盲人保健按摩旗舰店、15家市级盲人保健按摩示范店。

　　●保障残疾人合法权益，开展残疾人尊法学法守法用法专项行动，做好2024年残疾人机动轮椅车燃油补贴工作等。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 杨润颖）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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