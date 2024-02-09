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宜阳籍现役军人张乾隆婚礼现场收到立功喜报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 08:36

　　近日，宜阳籍现役军人张乾隆在婚礼现场，收到一份特殊“贺礼”：他在部队荣立三等功的喜报和送给他家人的1000元慰问金。

　　当天，张乾隆与爱人焦菁菁结束7年爱情长跑，步入婚姻殿堂。这份特殊“贺礼”不仅带来了别样的浪漫，更把现场气氛推向了高潮。

　　一纸喜报重千钧，一头连着军人荣誉，一头连着军属荣光。在现场亲友的见证下，宜阳县退役军人事务局、宜阳县人武部有关负责人为新人佩戴绶带、颁发喜报，张乾隆一家深受感动。

　　焦菁菁是伊川县某小学教师，两人在亲戚的介绍下相识。由于张乾隆长年在部队工作，两人聚少离多，只有休假时才能团聚，平时只能通过电话联系。即使如此，两人也情比金坚，恋爱7年，心越来越近。前不久，张乾隆从外地赶回，兑现结婚的承诺。

　　张乾隆说：“结婚当天收到喜报，让我们喜上加喜。作为一名军人，我感到无比自豪。在今后的日子里，我将永葆军人本色，为保家卫国再立新功，不忘党恩、回报乡亲。”

　　焦菁菁也在现场动情地对张乾隆说：“你在外保家卫国，我守好咱的小家，我永远是你坚强的后盾。”

　　洁白的婚纱、绿色的军装、红色的喜报，构成现场最亮丽的风景，宾客们纷纷拿起手机记录这一美好时刻。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张珂 张小宝)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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