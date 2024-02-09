引入汉服妆造业态 人防工程焕发新活力

昨日，在西工小街一家汉服体验馆内，不少游客正排队体验汉服妆造。店内不仅有唐制、宋制、明制等不同风格的汉服，还装饰了古典灯笼、花墙等，游客在店内就能“打卡”拍照。

在人防工程内的汉服体验馆，游客体验汉服妆造

昨日，在西工小街一家汉服体验馆内，不少游客正排队体验汉服妆造。店内不仅有唐制、宋制、明制等不同风格的汉服，还装饰了古典灯笼、花墙等，游客在店内就能“打卡”拍照。

这家汉服体验馆位于西工小街10号楼地下人防工程内。“该人防工程建于20世纪80年代，面积约400平方米，曾用来经营浴池，后长期闲置。”市国防动员办公室(简称市国动办)有关负责人介绍，去年，他们联合西工小街指挥部，推进该人防工程活化利用，于今年2月引进了该街区首家汉服体验馆。

地下人防工程何以建起汉服体验馆？

闲置资源需要盘活。近年，我市加快推进地下空间兼顾人防工程开发利用，该地下人防工程地处西工小街，区位优势明显，资源活化利用，能够引进更多服务，为街区发展注入新活力。

市场发展有新需求。作为我市重要特色商业街区，西工小街凭借洛阳特色美食，平均每天游客量1万多人次。近年，洛阳“汉服热”带动“文旅热”，该街区也希望增加汉服妆造业态，然而，选址制约着项目落地。

最终，在市国动办、西工小街指挥部的共同推动下，这家汉服体验馆于今年2月开门迎客。“这里地方很大，不仅能做汉服妆造，还能搭建一些场景，方便游客拍照。”该汉服体验馆负责人张迪说，整个店面采用新中式的装修风格，营造出古色古香的氛围。目前，店内平均每天会接待40名体验汉服妆造的游客，收益还不错。

“接下来，我市还将因地制宜盘活多处早期人防工程，让人防工程‘老空间’焕发新活力。”市国动办有关负责人介绍。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 孙克军 邱民 文/图）