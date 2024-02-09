洛阳职业技术学院：高科技“助教”进养老课堂

随着老龄人口的增加，养老服务行业成为热门。人才培养是关键，国内不少高职院校都已经开设养老相关专业。

随着老龄人口的增加，养老服务行业成为热门。人才培养是关键，国内不少高职院校都已经开设养老相关专业。

2018年，洛阳职业技术学院护理与康养学院就开设了智慧健康养老服务与管理专业。该专业学什么？课堂是啥样的？学生就业情况如何？记者走进洛阳职业技术学院，为您详细打探。

学生借助vr眼镜进行实操训练

VR眼镜进课堂 助力解决训练“痛点”

“刘爷爷是一名半失能老人，他已经5天没有排便，你需要帮助他排便……”14日，在洛阳职业技术学院护理与康养学院智慧康养实训中心，根据语音提示，2023级智慧健康养老服务与管理专业学生沈嘉淇戴上VR眼镜，轻抬手柄，领取任务，在虚拟场景中进行实操训练。其他学生与老师紧盯数字屏幕，观看沈嘉淇操作并点评。

取棉签、拿毛巾、摆放便盆……沈嘉淇在虚拟场景中逐步操作。需要注意的是，一旦操作不当，就无法进入下一环节。“在实操训练中，有很多细节容易被忽视，学生们在训练中牢记易错点，从细节处提升照护技能。”老年辅助器具课程老师刘丽娜介绍。

帮助老人翻身，将老人放在舒适位置……跟着VR眼镜的提示，沈嘉淇顺利完成任务。随后，刘丽娜结合任务中的难点问题，进行深入细致的理论教学。

在课间，不少学生纷纷戴上VR眼镜，领取不同的照护任务，进入虚拟场景，进行实操训练。

“便秘、大小便失禁是老人常见的问题，我们必须掌握相应的照护技能，但在课堂上，很难进行实操训练。”沈嘉淇说，借助VR眼镜，同学们可以进行线上实操训练，提升应对不同情况的能力，将来更好地服务老年群体。

模拟社会机构 打造智慧康养实训中心

“作为职业院校，我们更加注重教学生实用技能，帮助他们更好地就业。”该校智慧健康养老教研室主任王璐介绍，该校模拟康养机构，将课堂与实训基地相结合，打造智慧康养实训中心，在帮助学生打牢理论基础的同时，全方位、多角度提升他们的实践能力。

一走进智慧康养实训中心，即可看到大厅中央的数字屏幕。“这是大多社会化康养机构都已经引入的智能设备，可以实时显示入住人员信息和突发情况，方便及时对接服务。”王璐介绍。

坐着就可以测量出身高、体重、血压等十几项健康数据，并实时生成健康档案；安装在天花板上的天轨，可以将行动不便的老人送到需要到达的地方；全自动助浴机可以帮助老人洗澡……在智慧康养实训中心，社会化康养机构中常见的智能设备一应俱全。

同时，该实训中心还根据老人的不同健康状况，打造针对可自理老人、半失能老人、失能老人等的实训室，设置相应的照护场景。

不同年级的学生根据课程需要，在此进行理论学习和实操训练，提升综合素养。

“将实训中心按照社会化康养机构打造，更有针对性地提升学生的实践能力，让他们一毕业就能胜任相关工作，为老人提供专业化、高品质的服务。”王璐说。

用青春守护“夕阳”就业前景良好

洛阳职业技术学院护理与康养学院围绕大健康产业，开设护理、护理康养、智慧健康养老服务与管理、助产、婴幼儿托育服务与管理、体育保健与康复等6个专业。为对接养老产业，重点打造医养结合智慧养老专业群，该校组建了以老年服务与管理专业为核心，护理、康复、临床、营养为支撑，中医、食品、旅游、戏曲、宠物等为特色的大康养专业集群。

“养老服务是夕阳事业、朝阳产业。”王璐说，随着老龄人口的增加，更多康养机构出现，全社会对护理服务人员的需求量越来越大，养老相关专业就业前景良好，这在学校近年的专业招生上有明显体现。

“2018年，我们专业首次招生只招到20余人，去年招收140余人，今年预计招生人数更多。”王璐介绍，智能设备可以代替人完成又脏又累的工作，让不少人对“养老服务就是端屎端尿”的认知有所改变，越来越多年轻人主动加入这一行业，用青春守护“夕阳”，为老年群体提供更加专业、优质的服务。

近年，洛阳职业技术学院与许多一线城市的康养机构合作，推动产教深度融合，共同培养专业人才。同时积极承办全国、全省养老专业技能竞赛，不断提升专业知名度和影响力。该校智慧健康养老服务与管理专业的毕业生顺利就业，广受肯定。

“我们计划引入更多的智能设备，持续提升学生的实践能力，让更多老年人在洛职学子的照护下享受舒适、幸福的晚年生活。”王璐说。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 常书香 张旭辉 文/图）